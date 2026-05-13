Narendra Modi convoy: मोदींच्या ताफ्यात फक्त २ गाड्या! इंधन बचतीसाठी PM मोदींची मोठी कृती; व्हिडिओ देशभर व्हायरल

नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलच्या बचतीसाठी देशवासियांना केलेल्या आवाहनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अंमलबजावणी करत एक अनुकरणीय उदाहरण घालून दिले आहे. त्यांच्या घरातून निघालेल्या ताफ्यात केवळ दोन गाड्या होत्या. एका गाडीत ते स्वतः प्रवास करत होते, तर दुसऱ्या गाडीत त्यांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी जवान तैनात होते. या दोन वाहनांच्या छोट्या ताफ्यातून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी पोहोचले..आवाहन आणि त्वरित अंमलबजावणीरविवारी हैदराबाद येथील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले होते. पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी सोने खरेदी एक वर्ष टाळण्याचेही आवाहन केले. या आवाहनानंतर आता त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर संदेश देत प्रत्यक्ष कृती केली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे इंधन संरक्षणाच्या मोहिमेला नवी दिशा मिळाली आहे..मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांची प्रतिसादपंतप्रधानांच्या आवाहनाला केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या घटवली आहे. तसेच, अनेक महत्त्वाच्या बैठका आता ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही आपल्या ताफा कमी करण्यासह इतर उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत..भविष्यातील शक्यता आणि चर्चाया आवाहनानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध अटकळींना उधाण आले आहे. काही जणांच्या मते, येत्या काही दिवसांत इंधन वापराबाबत काही निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तर काहींच्या अंदाजानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी केलेल्या विधानाने या चर्चांना बळकटी आली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अशी परिस्थिती जास्त काळ टिकवणे शक्य नाही..नितीन नवीन यांचे कौतुक, जनआंदोलनाची अपेक्षाभाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या या उपक्रमाचे जोरदार स्वागत केले. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करून मोदींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की ते खऱ्या अर्थाने देशाचे 'प्रधानसेवक' आहेत. नेतृत्वाने स्वतः आदर्श घालून दिल्यास तो जनआंदोलनात रूपांतरित होतो, असे मत व्यक्त करत त्यांनी या मोहिमेला जनआंदोलन बनवण्याचे आवाहन केले.नितीन नवीन पुढे म्हणाले, "ही मोहीम आता जनआंदोलन बनेल." त्यांनी स्वतःही आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याची घोषणा केली. ऊर्जा संवर्धनासाठी इतर उपाययोजनाही राबवत असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व नागरिकांना संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर करण्याचे आवाहन केले. जागतिक आव्हानांच्या काळात राष्ट्रीय हितासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे, असे त्यांनी आवाहन केले.