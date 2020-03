पीएम_पनौती : 'या' कारणामुळे मोदी होत आहेत ट्रोल!

कर्जाच्या खाईत गेलेल्या येस बँकेमुळे नागरिकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. येस बँकेत खाते असणाऱ्या खातेधारकांना बँकेबाहेर रांगेत उभे राहावे लागल्याने अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकार प्रमुख या नात्याने नागरिकांनी सगळा संताप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर काढण्यास सुरवात केली आहे.

पीएम पनौती हा हॅशटॅग सध्या ट्विटरवर ट्रेंड असून कोट्यवधी नेटकऱ्यांनी आपला संताप जाहीर केला आहे. देश का चौकीदार म्हणत देशातील संपत्ती लयास जाण्याला मोदीच कारणीभूत आहेत.

#पीएम_पनौती

Manmohan singh saved the Indian economy during 2008 global economic crisis Modi ruined the economy That's the difference between a economist and a Feku Modi government is still surviving because of bhakths and Godimedia pic.twitter.com/LfBNfihTVq — Rakshith (@rakshithram007) March 7, 2020

२००८ मध्ये जागतिक मंदी असतानाही तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या योग्य निर्णय क्षमतेद्वारे भारताला तारले होते. मात्र, हे कसब मोदींकडे नसल्याने त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. मोदींचे निर्णय हे सर्वसमावेशक नसल्यामुळेच भारताला वारंवार झळ सोसावी लागत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकाचे जगणे असह्य होऊ लागले आहे.

-BSNL stakes sold

-MTNL stakes sold

-BPCL stakes sold

-Air India stakes sold

-NEEPCO stakes sold

-NTPC stakes sold

-ONGC stakes sold

-GAIL stakes sold

-IOC Stakes sold

-CIL stakes sold

-CONCOR stakes sold Meanwhile Modiji: "Bhaiyo Behno, Mein Desh Bikne nahi dunga"#पीएम_पनौती pic.twitter.com/A4C14gyiJY — Sanjay Lakhwad (@SanjayUkroond) March 7, 2020

नोटबंदी, कॅशलेस इंडिया यांसारखे निर्णय देशासाठी घातक ठरले आहेत. आपल्या कमाईचे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी काम सोडून नागरिकांना बँकेबाहेर उभे राहावे लागत आहे. दिवाळीदरम्यान पीएमसी बँक आणि होळीला येस बँक खातेदारांना लाईनमध्ये उभे राहण्याची वेळ मोदी सरकारने आणली आहे. कॅशलेस नाही तर बँकलेस इंडियाकडे देशाची वाटचाल सुरू असल्याची टीकाही नेटकरी करत आहेत.

When everyone post with #पीएम_पनौती

Meanwhile bhakts be like : pic.twitter.com/8cFL34iqwC — Anuj panchal (@edgyhumour_anuj) March 7, 2020

तसेच केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू केले. जातीय दंगली घडविल्या. भारतीय एकात्मतेला बाधा पोहोचविण्याचे सर्व प्रयत्न करून पाहिले आहेत. एकीकडे महागाई, बेरोजगारी हे अगोदरचे प्रश्न तोंड आ वासून उभे असतानाच आता दुसरीकडे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे, तर बँकाचे दिवाळे निघाले आहेत. या सर्वांना मोदी सरकार जबाबदार आहे, असे आरोपही नेटकऱ्यांनी केले आहेत.