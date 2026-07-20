भारतीय तरुणांची क्षमता आणि आकांक्षा अमर्याद, पावसाळी अधिवेशन प्रोडक्टिव्ह रहावं, जनतेचं कल्याण होईल : पंतप्रधान मोदी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित केलं. संसदेत जाण्याआधी पंतप्रदान मोदी म्हणाले की, हे अधिवेशन ऐतिहासिक आहे. या अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे. विरोधकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि सभागृहाचं कामकाज नीट चालावण्यासाठी सहकार्य करावं असं आवाहन केलंय. PM Modi Calls for Productive Monsoon Session in Parliament .पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पावसाळा असो की पावसाळी अधिवेशन, दोन्हीही प्रो अॅक्टिव्ह असतील तर प्रोडक्टिव असतात. दोन्ही प्रोडक्टिव्ह असतील तर देशाचं आणि जनतेचं कल्याण होतं. त्यामुळे प्रार्थना करतो की मान्सूनसुद्धा प्रोअॅक्टिव्ह आणि मान्सून सेशनही प्रोडक्टिव्ह रहावं..सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार, पण ठेवल्या ३ अटी; खासदारांना पत्र.महिन्याभरात आपण अशा गोष्टींमध्ये यश मिळवलंय ज्यामुळे देशवासियांना अभिमान वाटेल. राष्ट्रीय , आंतरराष्ट्रीय ते अंतराळातही मोठं यश मिळवलं आहे. अंतराळात भारताच्या तरुणांनी उभारलेल्या स्टार्टअपने मोठी कामगिरी केलीय. आतापर्यंत खूप कमी देशांना हे करता आलंय असंही मोदी म्हणाले..पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, हा योगायोग नाही तर एक मोठा संदेश आहे. आपल्या देशातील तरुणांच्या क्षमता आणि त्यांच्या आकांक्षा अंतराळा इतक्या अमर्याद आहेत. त्यांनी भारतीयांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आणि भारताची मान जगभरात उंचावलीय.. सभागृहात अनेक अनुभवी खासदार आहेत. अशा वेळी त्यांच्या अनुभवाचा ज्ञानाचा संसदेला आणि देशालाही गरज आहे. संसद चालणं आणि चर्चा होणं, देशाला पुढे नेण्यासाठी काळाची गरज आहे. देशातील तरुणांची मागणी आहे की आपण पुढे जावं, आज वेळेची गरज आहे राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्तीसाठी जगणाऱ्या आवाजाला सभागृहात व्यासपीठ मिळावं. जिथं तर्क असतात तिथं वादळाला जागा नसते असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.