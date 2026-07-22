शरद पवार पंतप्रधान मोदींना का भेटले? अखेर कारण आलं समोर; दोन पानी पत्रात नेमकं काय लिहिलंय?

नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतरमंतरवर सीजेपीचं आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. अशा वातावरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेली भेट राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे..विशेष म्हणजे, एक दिवस आधी शरद पवार यांनी जंतरमंतरवर जाऊन आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी ही भेट झाली का, असा सवालही अनेकांकडून उपस्थित केला जातो आहे..CJP Protest: शरद पवार 'जंतरमंतर'वर! अभिजित दीपकेंची घेतली भेट; आंदोलक आक्रमक, म्हणाले....मात्र, या भेटीबाबत आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया सेलचे प्रमुख मोहसीन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं की, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान मोदींसोबतची भेट ही पूर्वनियोजित होती. या बैठकीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतीसमोरील अडचणी तसेच एल निनोच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदनाची प्रतही त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे..CJP Protest : आंदोलक पुन्हा जंतरमंतरवर; शरद पवार, अरविंद केजरीवाल यांची उपस्थिती.दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळामुळे सलग तिसऱ्या दिवशीही कामकाजावर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत शरद पवार यांच्या भेटीमागे राजकीय मध्यस्थीचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, अधिकृत माहितीनुसार या भेटीचा केंद्रबिंदू हा महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषीविषयक प्रश्न होता. त्यामुळे नीट आंदोलन आणि पंतप्रधानांसोबतची बैठक यांचा थेट संबंध नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.