मोदींनी केला काँग्रेस नेत्याला फोन अन् म्हणाले…

नवी दिल्ली: कोरोनाची लागण झाल्यानंतर 100 दिवसांपैकी ५१ दिवस व्हेंटिलेटरवर काढणारे काँग्रेस नेते भरत सिंह सोळंकी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोन करून विचारपूस केली.

व्हेंटिलेटरवर 51 दिवस काढणाऱया नेत्याने कोरोनाला हरवले!

नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: ट्विट करत आपण भरत सिंह सोळंकी यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती दिली. मोदींनी सांगितले की, 'भरत सोळंकी यांना फोन करुन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. करोनाविरोधातील १०० दिवसांच्या लढाईदरम्यान त्याने उल्लेखनीय धैर्य दाखवले. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो.'

Spoke to @BharatSolankee Ji and enquired about his well-being. He has shown remarkable courage during his 100-day long battle against COVID-19. I wish him good health in the times to come.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2020