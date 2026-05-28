कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली, राज्यपाल रात्री अचानक गेले राज्याबाहेर; काँग्रेससमोर पेच?

कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ शकतात. एका बाजूला काँग्रेसमध्ये राज्यात नेतृत्वबदलाच्या हालाचाली सुरू असताना दुसरीकडे राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे राजधानीत नसल्यानं पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अद्याप काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नेतृत्वबदल आणि राजीनाम्याबद्दल काही सांगितलेलं नाही. पण सिद्धरामय्या राजीनामा देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. .काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्यासोबत बैठकीत नेतृत्वबदलावर शिक्कामोर्तब केल्याचे समजते. डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री तर ४ जणांना उपमुख्यमंत्री केलं जाणार असल्याच्याही चर्चा रंगल्या आहेत. या परिस्थितीत सिद्धरामय्या आज राज्यपालांची भेट घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असं असलं तरी राज्यपाल मात्र राज्यभवनावर नसल्याची माहिती समोर आली आहे..इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे बंगळुरूत नाहीत. बुधवारी रात्री साडे अकरा वाजता मुंबईला रवाना झाले आहेत. कौटुंबिक अडचणीमुळे राज्यपाल गहलोत मुंबईला गेले असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांचे मुंबईला जाण्याचे कारण सांगण्यात आलेलं नाही. तसंच मुंबईहून परतण्याचे तिकीटही बूक करण्यात आलेलं नाही असं समजते..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या राज्यपालांच्या कार्यालयात राजीनामा देणार आहे. सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास राजीनामा देऊन राज्यपालांशी चर्चा करतील. नेतृत्वबदलाच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांनी आमदारांची बैठक बोलावली आहे. या ब्रेकफास्ट मिटिंगचा अजेंडा अद्याप स्पष्ट नाही..नेतृत्वबदल होत असताना पक्षांतर्गत ताळमेळ कसा असावा, कोणाकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या असतील हे निश्चित करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हे दिल्लीतील वरिष्ठांशी चर्चा करत आहेत. ते आज बंगळुरूत परतण्याची शक्यता आहे.