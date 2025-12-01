देश

PM Narendra Modi : पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडा अन् रणनीती बदला, मी मार्गदर्शन करतो; पंतप्रधान मोदींचे विरोधकांना आवाहन

Opposition strategy : संसदेत घोषणा नव्हे तर “नीती”वर काम व्हावे, असा संदेश त्यांनी दिला. विरोधकांना रणनीती बदलण्याचा सल्ला देत “हवे तर मार्गदर्शन करतो,” असे मोदी म्हणाले. विरोधकांच्या अशा वागण्यामुळे देश त्यांना स्वीकारत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
  1. पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडून ठोस मुद्द्यांवर बोलण्याचे आवाहन केले.

  2. संसद अधिवेशन हे पराभवाची निराशा किंवा विजयाचा अहंकार दाखवण्याचे ठिकाण नसावे, असे ते म्हणाले.

  3. काही विरोधक पराभवामुळे संसदेत गोंधळ घालतात, असा आरोप मोदींनी केला.

Parliament Winter Session : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. दरम्यान याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विरोधकांना पराभवाच्या निराशेवर मात करून ठोस मुद्दे उपस्थित करण्याचे आवाहन केले. हे अधिवेशन पराभवाच्या निराशेचे किंवा विजयाच्या अहंकाराचे मैदान बनू नये. असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

