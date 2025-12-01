PM Narendra Modi : पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडा अन् रणनीती बदला, मी मार्गदर्शन करतो; पंतप्रधान मोदींचे विरोधकांना आवाहन

Summaryपंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडून ठोस मुद्द्यांवर बोलण्याचे आवाहन केले.संसद अधिवेशन हे पराभवाची निराशा किंवा विजयाचा अहंकार दाखवण्याचे ठिकाण नसावे, असे ते म्हणाले.काही विरोधक पराभवामुळे संसदेत गोंधळ घालतात, असा आरोप मोदींनी केला..Parliament Winter Session : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. दरम्यान याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विरोधकांना पराभवाच्या निराशेवर मात करून ठोस मुद्दे उपस्थित करण्याचे आवाहन केले. हे अधिवेशन पराभवाच्या निराशेचे किंवा विजयाच्या अहंकाराचे मैदान बनू नये. असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले..ते म्हणाले की, काही राज्यातील पराभावाच्या निराशेमुळे विरोधक संसदेत गोंधळ घालतात पण त्यांनी संसदेचे कामकाज सुरुळीत चालू द्यावं,. संसदेत घोषणा नाही तर नीतिवर काम झाले पाहिजे. विरोधकांनी निराशेतून बाहेर पडावं, आपली रणनीती बदलावी हवं तर मी त्यांना मार्गदर्शन करतो, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. .Parliament Winter Session 2025 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार? ‘SIR’चा मुद्दा केंद्रस्थानी, महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार... .पुढे बोलताना ते म्हणाले की, विरोधकांनी संसदेचे कामकाज सुरुळीत चालू द्यावं, काही जण पराभव पचवू शकत नाही, पण विरोधकांच्याससंदेचे कामकाज चालवण्यासाठी सहकार्य करावं, विरोधकांच्या खेळामुळे देश त्यांना स्वीकारायला तयार नाही.असं मोदी म्हणाले. .FAQs 1) पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना काय आवाहन केले? उत्तर: त्यांनी पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडून ठोस मुद्दे उपस्थित करण्याचे आवाहन केले.2) मोदींनुसार संसद अधिवेशन कसे असावे?उत्तर: ते पराभवाची निराशा किंवा विजयाचा अहंकार दाखवण्याचे ठिकाण नसावे.3) विरोधकांविषयी मोदींनी कोणता आरोप केला? उत्तर: काही विरोधक पराभव पचवू न शकल्याने संसदेत गोंधळ घालतात.4) संसदेत काय व्हावे असा मोदींचा आग्रह आहे? उत्तर: घोषणांऐवजी नीतिवर आणि धोरणांवर काम व्हावे.5) रणनीतीबाबत मोदींनी विरोधकांना काय सुचवले? उत्तर: त्यांनी आपली रणनीती बदलावी, आणि गरज पडल्यास ते मार्गदर्शन करायला तयार आहेत.6) मोदींच्या मते देश विरोधकांना का स्वीकारत नाही? उत्तर: संसदेत अडथळे निर्माण करण्याच्या त्यांच्या वागणुकीमुळे देश त्यांना स्वीकारत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.