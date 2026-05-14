Prateek Yadav PM Report : मुलायसिंग यांचा मुलगा प्रतिक यादववर विषप्रयोगाचा संशय? पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आला; फुफ्फुसांचे काम अचानक बंद

Prateek Yadav post mortem report : समाजवादी पक्षाचे संस्थापक दिवंगत मुलायमसिंग यादव यांचे धाकटे पुत्र प्रतिक यादव यांचे अचानक निधन झाले. निधनानंतर प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये फुफ्फुसातील रक्ताच्या गुठळ्यांमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, प्रतिक सिंग यांच्या मृत्यूमागे विषप्रयोग झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तंदुरुस्तप्रेमी आणि राजकारणापासून दूर राहिलेल्या प्रतीक यादव यांच्या अकस्मात निधनाने यादव कुटुंबासह उत्तर प्रदेशात शोककळा पसरली आहे..समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखीलेश यादव यांचे सावत्र बंधू आणि दिवंगत मुलायम सिंह यादव यांचे धाकटे चिरंजीव प्रतीक यादव (वय ३८) यांचे बुधवारी पहाटे अचानक प्रकृती बिघडल्याने निधन झाले. त्यांना तत्काळ किंग जॉर्ज मेडिकल विद्यापीठ संलग्न शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले..प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालानुसार, प्रतीक यादव यांच्या फुफ्फुसात रक्ताच्या गुठळ्या तयार झाल्याने हृदय व फुफ्फुसांचे कार्य अचानक बंद पडले. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. अंतिम सविस्तर अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण अधिक स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, त्यांच्या अचानक मृत्यूमुळे काही स्तरांतून विषप्रयोग झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. पोलीस आणि वैद्यकीय यंत्रणा सर्व बाबींची पडताळणी करत आहेत. प्रतीक यादव हे तंदुरुस्तीप्रेमी म्हणून ओळखले जात होते. राजकीय घराण्यात जन्म असूनही त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवले होते. बांधकाम व्यवसायासोबतच ते सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असत..Prateek Yadav: प्रतीक यादवच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिझम काय? डॉक्टरला बोलावण्याचीही संधी मिळाली नाही....प्रतिक सिंग यांच्या पत्नी अपर्णा यादव या भाजपच्या सदस्या असून सध्या उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या उपाध्यक्षा म्हणून कार्यरत आहेत. प्रतीक यादव यांच्या निधनाने यादव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून विविध राजकीय नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.