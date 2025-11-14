Narendra Modi: बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, नेमकं काय म्हणाले? जाणून घ्या...

बिहारमध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हा विकास आणि सुशासनाचा विजय आहे. ते म्हणाले, "हा सामाजिक न्याय आणि जनकल्याणाच्या भावनेचा विजय आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजय देऊन आशीर्वाद देणाऱ्या बिहारमधील माझ्या कुटुंबातील सदस्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. हा प्रचंड जनादेश आपल्याला लोकांची सेवा करण्यास आणि बिहारसाठी नव्याने संकल्पाने काम करण्यास सक्षम करेल.".पंतप्रधान मोदींनी सर्व एनडीए पक्षांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "एनडीएने राज्यात सर्वांगीण विकास घडवून आणला आहे. जनतेने आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि राज्याला नवीन उंचीवर नेण्याच्या आमच्या दृष्टीची दखल घेत आम्हाला प्रचंड बहुमत दिले आहे. या प्रचंड विजयाबद्दल मी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आमचे एनडीए कुटुंबातील सहकारी चिराग पासवान, जितन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.".Bihar Election Result 2025 Live Updates : बिहार विधानसभेतील या जागांचे निकाल आले, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .पंतप्रधान मोदींच्या मते, जनतेने विकासाचा अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले. ते म्हणाले, "अथक परिश्रम करणाऱ्या प्रत्येक एनडीए कार्यकर्त्याचे मी आभार मानतो. त्यांनी आमचा विकासाचा अजेंडा जनतेसमोर मांडला आहे आणि विरोधकांच्या प्रत्येक खोट्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मी त्यांचे मनापासून कौतुक करतो.".Bihar BJP Victory and CM Post : बिहारमधील ऐतिहासिक विजयाने भाजप करणार मुख्यमंत्रिपदावर दावा?; नितीश कुमारांची ‘बार्गेन पॉवर’वर कमी झाली!.पंतप्रधान मोदींनी बिहारच्या लोकांना विविध क्षेत्रात आणखी प्रगतीचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, "येत्या काळात आम्ही बिहारचा विकास करण्यासाठी, त्याच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि राज्याच्या संस्कृतीला एक नवीन ओळख देण्यासाठी अथक परिश्रम करू. बिहारमधील तरुणांना आणि महिलांना समृद्ध जीवनासाठी भरपूर संधी मिळतील याची आम्ही खात्री करू.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.