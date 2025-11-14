देश

Narendra Modi: बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, नेमकं काय म्हणाले? जाणून घ्या...

Narendra Modi Tweet: बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचंड विजयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या जनतेचे आभार मानत एक शक्तिशाली संदेश दिला. त्यांनी म्हटले की हा सुशासन, विकास, लोककल्याण आणि सामाजिक न्यायाचा विजय आहे.
बिहारमध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हा विकास आणि सुशासनाचा विजय आहे. ते म्हणाले, "हा सामाजिक न्याय आणि जनकल्याणाच्या भावनेचा विजय आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजय देऊन आशीर्वाद देणाऱ्या बिहारमधील माझ्या कुटुंबातील सदस्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. हा प्रचंड जनादेश आपल्याला लोकांची सेवा करण्यास आणि बिहारसाठी नव्याने संकल्पाने काम करण्यास सक्षम करेल."

