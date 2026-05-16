Narendra Modi: जर युद्ध संपलं नाहीतर सर्व गमावून बसू; ऊर्जा संकटावर नरेंद्र मोदींची जगाला इशारा, जागतिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त

नेदरलँड्समधील हेग येथे भारतीय समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला येऊ घातलेल्या ऊर्जा संकटाबद्दल इशारा दिला. ते म्हणाले की, सततचे युद्ध आणि जागतिक अस्थिरता अनेक दशकांच्या प्रगतीला उलटवू शकते आणि मोठ्या लोकसंख्येला पुन्हा गरिबीत ढकलू शकते. त्यांनी भारताच्या कामगिरीवरही प्रकाश टाकला..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज मानवतेसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. आधी कोविड-१९ आला, त्यानंतर युद्धे सुरू झाली आणि आता ऊर्जेचे संकट आहे. हे दशक जगासाठी आपत्तींचे दशक ठरत आहे. जर ही परिस्थिती लवकर बदलली नाही, तर गेल्या दशकांतील यश गमावले जाऊ शकते. जगातील लोकसंख्येचा मोठा भाग पुन्हा एकदा गरिबीत लोटला जाऊ शकतो.".US Fuel System: अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांवरील इंधन प्रणाली हॅक! ATG सिस्टम ठरले धोकादायक; तपास यंत्रणांचा कुणावर संशय?.आपल्या देशाच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांत भारताने पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतरापेक्षा ११ पट जास्त ऑप्टिकल फायबर टाकले आहे. एक दशकापूर्वी आपण मोबाईल फोन आयात करत होतो. आज भारत हा मोबाईल फोन बनवणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. इतकेच नाही, तर आजच्या भारताची आणखी एक ओळख आहे. आजचा भारत हा नवोन्मेषाचे केंद्र आहे. आज आपल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची जगभरात चर्चा होते. हा भारतीयांच्या नवोन्मेषाचा एक मोठा पुरावा आहे..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज आपला भारत मोठी स्वप्ने पाहत आहे. आज देश म्हणत आहे की - आम्हाला केवळ परिवर्तन नको, तर आम्हाला सर्वोत्तम आणि सर्वात जलद परिवर्तन हवे आहे. त्यामुळे, जेव्हा भारतात आकांक्षा अमर्याद आहेत, तेव्हा प्रयत्नही अमर्याद होत आहेत. आजच्या भारतातील तरुणांना गगनाला गवसणी घालायची आहे. आजचा भारत अभूतपूर्व बदलाच्या काळातून जात आहे. तुम्ही अलीकडेच पाहिले असेल की भारताने जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात यशस्वी एआय शिखर परिषद आयोजित केली. त्यापूर्वी भारताने यशस्वी जी-२० शिखर परिषदेचेही आयोजन केले होते." .पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "स्टार्टअप्स हे भारतातील तरुणाईचे वैशिष्ट्य बनले आहे. बारा वर्षांपूर्वी देशात ५०० पेक्षा कमी स्टार्टअप्स होते. आज ही संख्या वाढून दोन लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. स्टार्टअपच्या जगात, २०१४ मध्ये भारतात फक्त चार युनिकॉर्न होते; आज त्यांची संख्या जवळपास १,२५,००० आहे. केवळ २०२५ मध्येच, जवळपास ४४,००० अधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी होईल. आज आपले स्टार्टअप्स एआय, संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करत आहेत.".पाकिस्तानने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केली कपात; किती रुपये लीटर दरानं मिळतंय इंधन?.पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "संशोधन आणि नवोन्मेषाची ही संस्कृती काळानुसार अधिकच व्यापक होत आहे. गेल्या वर्षी भारतात दहा लाखांहून अधिक पेटंट दाखल करण्यात आले. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात चिप-निर्मितीमध्येही भारत मोठी प्रगती करत आहे. सध्या भारतात १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्प कार्यरत आहेत. यापैकी दोन प्रकल्पांमध्ये उत्पादन आधीच सुरू झाले आहे. आता चिप्सची रचनाही भारतातच केली जाईल आणि त्यांची निर्मितीही भारतातच होईल. आज भारत नवोन्मेषाचे एक मोठे केंद्र आहे. आपल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची चर्चा जगभरात होते. हा भारतीयांच्या नवोन्मेषाचा एक मोठा पुरावा आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.