विषारी दारू प्यायल्याने 21 जणांचा मृत्यू

नवी दिल्ली - आंध्रप्रदेशात दाऱुऐवजी सॅनिटायझर प्यायल्यानं 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता विषारी दारुमुळे 21 जण दगावल्याची घटना घडली आहे. पंजाबमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने 21 लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकऱणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. पंजाबमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने राज्यातील अमृतसर, तरनतारन आणि गुरुदासपूर इथं 21 लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी चोकशीसाठी आदेश दिले.

मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, मी अमृतसर, गुरुदासपूर, तरनतारन इथं विषारी दारुमुले झालेल्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जालंधर विभागाचे पोलिस आयुक्त चौकशी करतील आणि संबंधित एसएसपी आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय राखतील. याप्रकऱणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

I have ordered a magisterial enquiry into suspected spurious liquor deaths in Amritsar, Gurdaspur and Tarn Taran. Commissioner, Jalandhar Division will conduct the enquiry and coordinate with concerned SSPs and other officers. Anyone found guilty will not be spared.

