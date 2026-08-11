इंदिरा गांधींची हत्या करणाऱ्याच्या मुलाला विधानसभेचं तिकीट, पंजाब निवडणुकीसाठी पहिला उमेदवार जाहीर

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्याचा मुलगा आता पंजाब विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. तुरुंगात असलेला खलिस्तानी अमृतपाल सिंहच्या पार्टीने २०२७मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिला उमेदवार जाहीर केलाय. अकाली दल म्हणजेच वारिस पंजाब देकडून सतवंत सिंह यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणी केहर सिंहला फाशीची शिक्षा झालीय. त्याचा मुलगा असलेल्या सतवंत सिंह यांना फतेहगड साहीब जिल्ह्यातल्या बस्सी पठाणा मतदारसंघातून तिकीट देण्याची घोषणा अमृतपाल सिंहच्या पक्षाने केलीय..वारस पंजाब देने अमृतसरमध्ये एका पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. कार्यकारी अध्यक्ष आणि अमृतपाल सिंहचे वडील तरसेम सिंह आणि फरीदकोटचे अपक्ष खासदार सरबजीत सिंह हेसुद्धा उपस्थित होते. पंजाबमध्ये २०२७मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. दरम्यान, आतापासूनच खलिस्तानींनी उमेदवार घोषित करण्यास सुरुवात केलीय..PM Modi Gifts: PM मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंचा ई-लिलाव; पाच वर्षांत सरकारला मिळाले तब्बल ५० कोटी.सतवंत सिंह ६१ वर्षांचे असून ते मुस्तफाबाद गावचे आहेत. बँकेतून निवृत्त झालेल्या सतवंत सिंह यांची ही पहिली निवडणूक आहे. याआधी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सरबजीत सिंह खालसा यांच्यासाठी सतवंत सिंह यांनी प्रचार केला होता. सरबजीत हे इंदिरा गांधींची हत्या करणाऱ्या बेअंत सिंहचा मुलगा आहेत..इंदिरा गांधींची हत्या ३१ ऑक्टोबर २९८४ रोजी हत्या झाली होती. नवी दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी अंगरक्षकांनीच त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. सतवंत सिंहचे वडील केहर सिंग सूत्रधार होते. केहर सिंगला 6 जानेवारी १९८९रोजी तिहार जेलमध्ये फाशी देण्यात आली..पत्रकार परिषदेत तरसेम सिंग यांनी सांगितलं की, पक्षाचा उद्देश फक्त सत्ता मिळवणं नाही तर पक्षाच्या सिद्धांतावर काम करणं आहे. पंजाबच्या हक्कांसाठी आहुती देणाऱ्या कुटुंबियांच्या सन्मानाचे संरक्षण कऱण्याचा उद्देश आहे. सतवंत सिंह यांना तिकीट देणं हा प्राणांची आहुती देणाऱ्या कुटुंबियांचा गौरव केल्याचा पुरावा असल्याचा दावाही तरसेम यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.