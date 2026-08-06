Delhi Terror Plot: Cjp आंदोलनावर होणार होता दहशतवादी हल्ला, पंजाब पोलिसांनी उघड केले module

चंडीगड : पंजाब पोलिसांनी ‘आयएसआय’च्या पाठबळावर चालणाऱ्या दोन सीमापार दहशतवादी मोड्यूलचा पर्दाफाश केल्यानंतर आज धक्कादायक माहिती समोर आली. यातील एका मोड्यूलने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान हल्ला करण्याचा कट आखला होता. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.या कटाच्या अंमलबजावणीसाठी मोड्यूलचे सदस्य पेट्रोल बॉम्ब बनविण्याचे साहित्य आणि रसद घेऊन घटनास्थळी पोहोचले होते, असा दावा पंजाब पोलिसांनी केला. पोलिसांनी मंगळवारी या कारवाईत चार अल्पवयीन मुलांसह नऊ आरोपींना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला आहे. .अमृतसरचे पोलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांनी सांगितले की, आयएसआयच्या हस्तकाने या दहशतवादी मोड्यूलच्या काही सदस्यांना आंदोलनादरम्यान जंतरमंतरवर पाठवले होते. दहशतवादी मोड्यूलना सुरक्षा आस्थापनांची रेकी करणे, गणवेशधारी कर्मचाऱ्यांचे चित्रीकरण करणे आणि त्यांना लक्ष्य करण्याचे कामही देण्यात आले होते. देशविरोधी कारवायांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जाणे ही चिंतेची बाब असल्याचे भुल्लर यांनी नमूद केले. या सदस्यांना हवाला आणि इतर माध्यमांतून पैसे पाठवले जात होते..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.\rआयएसआयच्या हस्तकाद्वारे त्यांना रसद आणि पेट्रोल बॉम्ब बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवण्यात आले होते. मात्र, ते आपला कट अमलात आणू शकले नाहीत आणि नुकत्याच झालेल्या कारवाईत त्यांना पकडण्यात आले. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, परदेशातील आयएसआय हस्तक स्थानिक तरुणांना दहशतवादी कारवायांसाठी भरती करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत होते. - गुरप्रीत सिंह भुल्लर, पोलिस आयुक्त, अमृतसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.