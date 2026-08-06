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Delhi Terror Plot: Cjp आंदोलनावर होणार होता दहशतवादी हल्ला, पंजाब पोलिसांनी उघड केले module

Punjab Police Foil Terror Plot on CJP Protest: जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाला लक्ष्य करण्याचा आयएसआय पाठबळाचा कट; पेट्रोल बॉम्बसह नऊ जण, चार अल्पवयीनांसह अटकेत
Terror Attack on CJP Protest Foiled Punjab Police Bust Module and Prevent Major Security Incident

Terror Attack on CJP Protest Foiled Punjab Police Bust Module and Prevent Major Security Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंडीगड : पंजाब पोलिसांनी ‘आयएसआय’च्या पाठबळावर चालणाऱ्या दोन सीमापार दहशतवादी मोड्यूलचा पर्दाफाश केल्यानंतर आज धक्कादायक माहिती समोर आली. यातील एका मोड्यूलने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान हल्ला करण्याचा कट आखला होता.

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