Ammy Virk Attacked : कॉन्सर्ट संपवून घरी परतताना प्रसिद्ध गायक एमी विर्कच्या वाहनावर धडाधड गोळ्या झाडल्या; रोल्स रॉयसची केली चाळण

Ammy Virk Attacked in Canada : प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता एमी विर्क याच्या ताफ्यातील एका वाहनावर कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील ॲबॉट्सफोर्ड अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. कॉन्सर्टनंतर काही वेळातच ही घटना घडली. या हल्ल्यात एमी विर्कसह ताफ्यातील सर्वजण सुखरूप बचावले असून, कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही..पोलिसांच्या माहितीनुसार, मॅककलम रोडच्या २५००-ब्लॉक परिसरातून जाणाऱ्या वाहनाला एसयूव्हीमधून आलेल्या हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले. वाहनावर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. पोलिसांनी हा प्रकार लक्ष्यित गोळीबाराचा असल्याचे सांगितले असून, हल्ल्याचा तपास सुरू आहे.मीडिया रिपोर्टनुसार, एमी विर्क ज्या वाहनातून प्रवास करत होता, त्यावर सुमारे सात गोळ्या झाडण्यात आल्या. हे वाहन रोल्स-रॉयस कलिनन असून, ते बुलेटप्रूफ असल्याची माहिती आहे. या वाहनात एमी विर्कसह चार जण होते..पंजाबी कलाकारांच्या सुरक्षेबाबत व्यक्त केली होती चिंताकॅनडात पंजाबी कलाकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर एमी विर्कने यापूर्वी कलाकारांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कुटुंबीयांना प्रसिद्धीपासून दूर ठेवण्यामागे त्यांच्या सुरक्षेची चिंता असल्याचे त्याने एका मुलाखतीत सांगितले होते..Manjeet Kaur Punjab Influencer : पंजाबची इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौरची हत्या, जंगलात नेऊन जाळलं; दोघांनी झाडाला बांधून जे केलं ते भयानक.एमी विर्क कोण?एमी विर्कचे पूर्ण नाव अमनिंदरपाल सिंह विर्क आहे. ११ मे १९९२ रोजी पटियाला येथे जन्मलेल्या एमी विर्कने पंजाबी संगीत आणि चित्रपटसृष्टीत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ‘किस्मत’ आणि ‘दरिया’ यांसारखी त्याची गाणी लोकप्रिय आहेत. ‘भुज : द प्राईड ऑफ इंडिया’ या चित्रपटातून त्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर ‘८३’, ‘बॅड न्यूज’ आणि ‘खेल खेल में’ या चित्रपटांतही त्याने भूमिका केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.