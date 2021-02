Indo-China Border: राफेलमुळं चीनच्या कॅम्पमध्ये खळबळ!

बेंगलोर : एकीकडे बेंगलोरमध्ये एअरो इंडिया शो २०२१ सुरू आहे, तर दुसरीकडे भारत-चीन सीमेवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वायूदल प्रमुख आरकेएस भदौरिया यांनी केलेलं वक्तव्य सर्वाचं लक्ष्य वेधून घेत आहे. राफेलमुळे चीनच्या कॅम्पमध्ये खळबळ उडाली आहे. पूर्व लडाख सीमा भागात चीनने जे-२० लढाऊ विमान तैनात केलं होतं, पण जेव्हा भारताने राफेल हे फायटर विमान भारत-चीन सीमेवर तैनात केलं त्यावेळी चीन मागे हटलं आहे.

They had brought their J-20 fighter aircraft (to areas close to Eastern Ladakh) and they go off from there but that is the flexibility of air power. The moment Indian Rafales were brought in, their J-20 was there. We know their actions and capabilities: IAF Chief RKS Bhadauria pic.twitter.com/mi4PcchTog

