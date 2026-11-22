अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भारत आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. त्यांच्या या विधानावर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला असून, भाजप नेते नितीन नवीन यांनी राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. परदेशात जाऊन भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नितीन नवीन यांनी म्हटले की, काही लोक याच मातीत जन्माला येतात, याच देशाचे नागरिक आहेत; मात्र परदेशात जाऊन स्वतःच्याच देशाचा अपमान करतात. भारताची प्रगती आणि विकास पाहून अशा लोकांना त्रास होत असल्याची टीका त्यांनी केली. राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आपत्ती म्हणत असताना देशातील १.४ अब्ज नागरिक राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांचा फोन टॅपिंगचा आरोप; माझ्याबद्दलची सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा.राजीव गांधींच्या विधानाचा दिला दाखलानितीन नवीन यांनी काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या आर्थिक धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एकदा दिल्लीतून पाठवलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी केवळ १५ पैसेच गरिबांपर्यंत पोहोचतात, असे म्हटले होते. याचा दाखला देत त्यांनी काँग्रेसच्या काळातील सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर टीका केली..याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. जन धन योजनेचा उल्लेख करताना मध्यस्थांची भूमिका कमी झाल्यामुळे सरकारी निधी थेट गरिबांपर्यंत पोहोचत असल्याचेही ते म्हणाले. काँग्रेस नेत्यांनी सुरुवातीला या योजनेची खिल्ली उडवली होती, असा आरोपही त्यांनी केला..घराणेशाहीवरून काँग्रेसला लक्ष्यनितीन नवीन यांनी काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत पक्षाचे प्राधान्य राष्ट्रापेक्षा एका विशिष्ट कुटुंबाला असल्याची टीका केली. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना काँग्रेसने योग्य सन्मान दिला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला..कोलंबिया विद्यापीठात राहुल गांधी काय म्हणाले?कोलंबिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. 'मेक इन इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया'सारख्या योजनांनंतरही अपेक्षित रोजगारनिर्मिती झालेली नसल्याचे ते म्हणाले. .भारत आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असून देश बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येचा सामना करत आहे. शिक्षण व्यवस्थाही संकटातून जात असल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद केले. या विधानामुळे काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था आणि सरकारी धोरणांवरून राजकीय संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.