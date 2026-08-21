Rahul Gandhi : राहुल गांधी 'पॅलेट गन' पीडित साहिलला सोबत घेऊन थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचले; एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्याचा गंभीर आरोप

दिल्लीतील जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पेलेट गन्सच्या वापराबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शुक्रवारी संसद भवन मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचले. जंतर-मंतर येथील निदर्शनादरम्यान पेलेट गनच्या माऱ्यात जखमी झालेल्या साहिल लछोब या विद्यार्थ्याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ते तिथे पोहोचले आहेत. गांधींनी पोलिसांवर एफआयआर नोंदवून घेतली नसल्याचा आरोप केला. .राहुल गांधी यांनी २४ जुलै २०२६ रोजी साहिल लछोब यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी पेलेट गन्सच्या वापराबाबत सरकार खोटे दावे करत असल्याचा आरोप केला होता.आजच्या भेटीत त्यांनी पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी केली..Rahul Gandhi press conference: राहुल गांधींनी दाखवले पोलिसांच्या क्रूरतेचे धक्कादायक फोटो; अमित शाहांचं नाव घेत केला गंभीर आरोप.विद्यार्थी संघटनांनी जंतर-मंतर परिसरात आंदोलन केले असताना पोलीस दलाकडून पेलेट गन्सचा वापर झाल्याचे आरोप आहेत. या आंदोलनादरम्यान साहिल लछोब यांना या माऱ्यात गंभीर जखमा झाला होता. राहुल गांधी यांनी या घटनाक्रमावर सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.विरोधी पक्षनेत्यांच्या या पावलामुळे दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलीस दलाच्या कारवाईबाबत राजकीय चर्चा पुन्हा तीव्र झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.