राहुल गांधींनी नरवणेंच्या पुस्तकाचा उल्लेख करताच सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळ; शहा, राजनाथ सिंहसुद्धा आक्रमक

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चेवेळी राहुल गांधी यांचं भाषण सुरू असताना सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातला. राहुल गांधी यांनी माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. या पुस्तकाचा उल्लेख करण्यास सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. दहशतवादाशी लढतात असं हे सांगतात पण मग मी जे बोलणार आहे त्याला का घाबरतायत? या पुस्तकात काय लिहिलंय ज्याला ते घाबरतायत? असा सवाल राहुल गांधी यांना विचारला आहे. जर यात घाबरण्यासारखं काही नसेल तर मला हे वाचू द्यावं अशी विनंती राहुल गांधी यांनी केली..चीनचे रणगाडे कैलास पर्वतावर आले असल्याचा उल्लेख नरवणेंच्या पुस्तकात आहे असं राहुल गांधी म्हणाले. यावरच सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेत गदारोळ घातला. राहुल गांधी भाषणावेळी म्हणाले की, माजी जनरल मनोज नरवणे यांनी पुस्तक लिहिलंय. नरवणेंची स्मरणिका आहे. त्यांनी लिहिलंय की हे प्रकाशित करू दिलं नाहीय. या पुस्तकात नरवणेंनी काही बाबी मांडल्या आहेत त्या १०० टक्के खऱ्या आहेत. यावेळी सत्ताधाऱ्यांकडून सभागृहात मोठा गोंधळ घातला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पुस्तक प्रकाशित झालंय का असा प्रश्न उपस्थित केला. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा संदर्भ घेता येणार नाही असं म्हटलं..दोन बलूच महिलांनी आत्मघाती हल्ल्यांनी पाकिस्तानमध्ये केला विध्वंस, २४ वर्षीय तरुणीनं बर्थडेलाच घेतलेली शपथ.लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या नियमपुस्तिकेतील नियमच वाचून दाखवले. ते म्हणाले की,"सभेच्या कार्यवाहीशी संबंध नसेल असं पुस्तक, वृत्तपत्र वाचलं जाऊ नये असा नियम आहे. सर्वांसाठी नियम संसदेच्या नियमपुस्तिकेत आहेत." लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ त्यांच्या भाषणात केला..राहुल गांधींच्या भाषणावेळी सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घालत आक्षेप घेतला. पुस्तक प्रकाशित झाल्याशिवाय त्यावर बोलता येणार नाही असं लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही राहुल गांधींच्या भाषणावर आक्षेप घेत पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालं नसल्याचं म्हटलं. तसंच राजनाथ सिंह यांनीही पुस्तक प्रकाशित झालेलं नाही त्यामुळे तो संदर्भ घेता येणार नाही असं म्हटलं..