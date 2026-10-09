Rahul Gandhi Vote Theft : 'राष्ट्रपतींनी मतचोरीचे आरोप फेटाळले नाहीत, उलट मागितले पुरावे'; राहुल गांधींचा मोठा दावा, CEC ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याचीही केली मागणी

नवी दिल्ली : ‘मतचोरी’च्या आरोपांबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विरोधकांचे म्हणणे नाकारले नाही, तर पुरावे सादर करण्यास सांगितले, असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी (Rahul Gandhi meeting President Droupadi Murmu) केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत ‘इंडिया’ आघाडीच्या दहा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राष्ट्रपती मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. यावेळी विरोधकांनी मतदार याद्यांमधील फेरफार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित केला..निवडणूक आयोगावर मतांच्या चोरीचा आरोप‘इंडिया’ आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली. मतदार याद्यांमध्ये फेरफार होत असून, विविध निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला..Abhijit Dipke CJP Protest News : पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी CJP आंदोलनावर ठाम; अभिजीत दिपके म्हणाले, ‘अटकेलाही तयार’.या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विरोधकांनी मतचोरीचा मुद्दा मांडल्यानंतर राष्ट्रपतींनी तो नाकारला नाही, तर त्यासंदर्भातील पुरावे मागितले, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे राष्ट्रपतींसमोर सादर केले जातील, असेही राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले..मोदी, शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर राहुल गांधींचे आरोपपंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भारतीय लोकशाहीविरोधात काम करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्याची जनतेला जाणीव असल्याचे सांगत, मोदी आणि शाह लोकशाही कमकुवत करत असून ज्ञानेश कुमार मतांची चोरी करण्यास मदत करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. राष्ट्रपतींनी या प्रकरणाचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. तसेच, सोमवारी (ता. १२) भारताच्या सरन्यायाधीशांची (CJI) भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..खर्गे यांची बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणीकाँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही राष्ट्रपतींसमोर मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे सांगितले. निवडणुकांमध्ये कथित गैरप्रकार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा निवडणुका घेण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) बॅलेट पेपरद्वारे मतदानाची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रपतींनी विरोधकांना आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितल्याचे खर्गे यांनीही स्पष्ट केले..ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, राष्ट्रपतींची भूमिका सकारात्मकतृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींनी विरोधी पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे सांगितले. या भेटीदरम्यान राष्ट्रपतींची भूमिका सकारात्मक होती, असे त्यांनी नमूद केले. मतदान प्रक्रियेतील फेरफाराच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा आणि संविधानाचे रक्षण करावे, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे राष्ट्रपतींसमोर सादर करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..विजय चौकातील आंदोलनानंतर राष्ट्रपतींची भेटमुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी विरोधी पक्षाचे खासदार सुरुवातीला गेले होते. मात्र, त्यांना अडवण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर खासदारांनी विजय चौकात आंदोलन केले. राजघाट येथेही आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तिथेही त्यांना रोखण्यात आल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. आता या प्रकरणी विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..शिष्टमंडळात दहा प्रमुख नेत्यांचा समावेशराष्ट्रपतींची भेट घेतलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या शिष्टमंडळात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, ममता बॅनर्जी, एम. ए. बेबी, डी. राजा, राजीव राय, सुप्रिया सुळे, ओमर अब्दुल्ला, मनोज झा आणि थोल थिरुमावलवन यांचा समावेश होता. मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील कारवाई या मुद्द्यांवर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, या प्रकरणात पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.