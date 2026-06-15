Abhijeet Dipke: मोठी बातमी! ३ सेकंदात ४ थप्पड... कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपकेंवर हल्ला; जमावाकडून तरुणाला मारहाण, काय घडलं?

राजस्थानमधील जयपूर येथे कॉकरोच जनता पक्षाचे अभिजीत दीपके यांना कानशिलात मारण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका आंदोलनादरम्यान एका अज्ञात तरुणाने अभिजीत यांच्यावर हल्ला केला. त्या तरुणाने त्यांना वारंवार कानशिलात लगावली. त्यानंतर अभिजीत यांच्या समर्थकांनी त्यांना पकडून बेदम मारहाण केली, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी जयपूरमधील हुतात्मा स्मारकाजवळ जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके सभेच्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी प्रवेश करताच एका तरुणाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्या तरुणाने अभिजीत यांना वारंवार कानशिलात लगावली आणि नंतर तो पळून गेला. समर्थकांनी त्या तरुणाला पकडण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. पोलिसांनी घटनेनंतर लगेचच त्या तरुणाला ताब्यात घेतले. .Omkareshwar Temple: ब्लड डोनेट करा अन् मोफत VIP दर्शन घ्या! ओंकारेश्वर मंदिराची भन्नाट ऑफर; भक्तांची गर्दी, ब्लड बँकही झाली फुल.या घटनेनंतर कार्यकर्त्यांमध्ये संताप दिसून आला. घटनास्थळी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती त्वरित नियंत्रणात आणली. त्यांनी आरोपी तरुणाची आंदोलकांच्या तावडीतून सुटका करून त्याला ताब्यात घेतले. पोलीस सध्या आरोपीची त्याच्या कृत्याबाबत चौकशी करत आहेत. तणावपूर्ण वातावरणामुळे आंदोलनस्थळी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे..अभिजीत यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. पोलीस आता आरोपी तरुणाचा शोध घेत आहेत. नीट पेपरफुटी, ढासळती शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी आणि तरुणांच्या इतर प्रमुख समस्यांविरोधात आयोजित केलेल्या मोठ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अभिजीत दीपके जयपूरमध्ये आले होते. आंदोलकांनी 'मी माझ्या देशावर प्रेम करतो, मी भ्रष्टाचाराला नाकारतो' आणि 'पेपरफुटी थांबवा' यांसारख्या घोषणा असलेले फलक हातात घेतले होते. .Heritage Tourism: राजवाड्यात राहण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! हेरिटेज हॉटेल्स स्थापणेसाठी सरकार देणार ५ कोटींची सबसिडी, कसा करायचा अर्ज ?.आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांचा संताप थेट केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयावर होता. त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. यापूर्वी, आंदोलन करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी शहीद स्मारकाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर 'धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या!' या घोषणेसह एका झुरळाचे मोठे चित्र रेखाटले होते. हे अनोखे प्रदर्शन उपस्थितांमध्ये आकर्षण आणि चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.