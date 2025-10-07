देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोर यानं मला काहीच पश्चाताप नसल्याचं म्हटलंय. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली असून देशभरात संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. एएनआयशी बोलताना राकेश किशोर म्हणाला की, खजुराओ इथल्या जवारी मंदिरातील भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या पुर्नप्रतिष्ठापनेची याचिका सरन्यायाधीशांनी फेटाळून लावली होती. यामुळे मी दुखावलो गेलो होते. .कोण आहे राकेश किशोर? वय ७२, म्हणे,'पश्चाताप नाही, मी तुरुंगात जाणं चांगलं'.सरन्यायाधीशांनी याचिका फेटाळताना खिल्ली उडवल्याचा आरोपही राकेश किशोर यांनी केला. जा आणि मूर्तीची प्रार्थना करा की डोकं पुन्हा होतं तसं व्हावं. दुसऱ्या बाजूला रेल्वेच्या जमिनी ठराविक लोकांनी बळकावल्यात. त्या हटवण्याच्या आदेशाला मात्र सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय असंही राकेश किशोरने म्हटलं..तुम्ही दिलासा देऊ शकत नसाल तर किमान त्याची खिल्ली उडवू नका. याचिका फेटाळणं हा अन्याय होता. मी अहिंसेच्या विरोधात आहे. एखादी सामान्य व्यक्ती असं पाऊल उचलण्यापर्यंत का जाते याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे. मी कोणाच्याही प्रभावाने काही केलं नाही. त्यांच्या क्रियेवर ही माझी प्रतिक्रिया होती. मला याबद्दल कसली भीती नाही आणि पश्चातापही नाही. मी काही केलं नाही, देवानं माझ्याकडून हे करवून घेतल्याचंही किशोरने म्हटलं..मी शेवटचा..., बूटफेकीच्या घटनेनंतर काय म्हणाले सरन्यायाधीश? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?.सरन्यायाधीशांनी संविधानिक पदाची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे असं म्हणताना राकेश किशोरने त्यांच्या बुलडोझर कारवाईबाबतच्या विधानावरही टीका केली. सरन्यायाधीश हे घटनात्मक पद आहे आणि माय लॉर्ड असं म्हटलं जातं. लोकांनी बरेलीत अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांवर योगींनी बुलडोझर कारवाई केली तर ती चुकीची आहे का असा प्रश्नही राकेश किशोरने सरन्यायाधीश आणि इतर लोकांना विचारला..आपण एका लहान समुदायाचे हजारो वर्षे गुलाम होतो. आपण हे सहन करू पण जेव्हा ओळखीलाच धोका निर्माण होतो तेव्हा मात्र सनातनींनी घरात शांत बसू नये. माझ्यावर निलंबनाची कारवाई केलीय. यावर समिती स्थापन होईल आणि मला नोटीस येईल. त्यांना मी उत्तर देईन. दलित असल्यानं हल्ला केल्याच्या आरोपावर राकेश किशोर म्हणाला की, ते आधी सनातनी आहेत पण बौद्ध बनलेत. मग ते दलीत कसे? इथं राजकारण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.