देणग्या आणि व्यवहारांचा हिशोब द्या! PMOकडून मागणी, पण राम मंदिर ट्रस्टचा नकार

राम मंदिर देणगी प्रकरणात आता धक्कादायक खुलासे होत आहेत. श्री राम जन्मभूमी मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडे पंतप्रदान कार्यालयाने माहिती मागितली होती. मात्र जिल्हा प्रसासनाकडून यासंदर्भात उत्तर देताना आर्थिक माहिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. पंतप्रदान कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे राम मंदिर ट्रस्टच्या व्यवहारांची, बँक खात्यांची आणि जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती मागवली होती. Ram Janmabhoomi Trust Declines PMO Inquiry on Donations.अयोध्येतील स्थानिक भाजप नेते रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राम मंदिर ट्रस्टमध्ये देणगी घोटाळ्या प्रकरणी कारवाईची मागणी केली होती. या पत्रावर कार्यवाही करत पंतप्रधान कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे राम मंदिर ट्रस्टच्या व्यवहारांची माहिती मागवली होती. मात्र सध्या एसआयटीकडून देणगी घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्यानं ट्रस्टने जिल्हा प्रशासनाला व्यवहारांसह संपत्तीची माहिती देण्यास नकार दिला..सोने-चांदीच्या भावात विक्रमी घसरण, ३ वर्षांची वाढ झाली कमी; जाणून घ्या आज किती भाव.भाजप नेते रनजीश सिंह यांनी राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक देवाणघेवाण, देणगी आणि जमिन खरेदीत घोटाळ्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं. ट्रस्टला सर्व व्यवहार आणि देणगीसह संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश द्यावेत असं पत्रात म्हटलं होतं..अयोध्या एडीएम इंद्रकांत द्विवेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रस्टचे विश्वस चंपत राय यांनी चौकशीमुळे कोणतीच माहिती देता येणार नाही असं सांगितलंय. आवश्यक रेकॉर्ड आणि इतर माहिती चौकशी समिती गोळा करत आहे. त्यामुळे सध्या मागितलेली माहिती देता येत नसल्याचं ट्रस्टकडून स्पष्ट करण्यतात आलंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.