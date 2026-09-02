राम मंदिर ट्रस्टच्या पहिल्या CEO चं नाव जाहीर; निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टच्या पहिले CEO म्हणून निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जितेंद्र मिश्रा यांनी भारतीय हवाई दलात तब्बल ३९ वर्ष सेवा दिली. याच वर्षी ३० एप्रिलला ते निवृत्त झाले. निवृत्तीपूर्वी ते एअर फोर्सच्या पश्चिम कमांडचे प्रमुख होते. त्यांच्या नावावर सुमारे ३ हजार तासांचा विमान उड्डाणाचा अनुभव आहे..ऑपरेशन सिंदूरमध्येही जितेंद्र मिश्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. टायगर हिल आणि सफेद सागर या ऑपरेशन्सदरम्यान त्यांनी जबाबदारी पार पाडली होती. हवाई दलातील सेवेदरम्यान त्यांनी १८ पेक्षा जास्त प्रकारची फायटर विमानं, ट्रान्सपोर्ट विमानं आणि हेलिकॉप्टर उडवली आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या आहेत..Ghodegaon News : नारोडी येथील प्रणित वाबळे यांनी सीएपीएफ यूपीएससी सीएफ असिस्टंट कमांडंट २०२५ या परीक्षेत भारतामध्ये ५२ वा रँक मिळवून यशस्वी.MiG-21 फायटर स्क्वाड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर, ASTEचे चीफ टेस्ट पायलट, HAL नाशिकचे चीफ टेस्ट पायलट, बरेली आणि पठानकोट येथील विंगचे एअर ऑफिसर कमांडिंग अशा पदांवर त्यांनी काम केलं आहे. याशिवाय ऑपरेशनल प्लॅनिंग, एअर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स आणि प्रोजेक्ट्सशी संबंधित वरिष्ठ जबाबदाऱ्याही त्यांनी सांभाळल्या..१ जानेवारी २०२५ ते ३० एप्रिल २०२६ या काळात ते वेस्टर्न एअर कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ होते. ऑपरेशन सिंदूरमधील योगदानासाठी त्यांना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडलने सन्मानित करण्यात आलं आहे. याशिवाय २०२४ मध्ये अति विशिष्ट सेवा मेडल आणि २०१३ मध्ये विशिष्ट सेवा मेडलही त्यांना मिळालं आहे..Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना.जितेंद्र मिश्रा यांनी NDA खडकवासला, एअर फोर्स अकादमी डुंडीगल आणि एअर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, बंगळुरू येथे प्रशिक्षण घेतलं आहे. त्याशिवाय अमेरिकेतील एअर कमांड अँड स्टाफ कॉलेज आणि ब्रिटनमधील रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीजमधूनही त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.