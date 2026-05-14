Fuel Crisis: आठवड्यात २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग आणि नो व्हेईकल डे... दिल्लीत सरकारचा मोठा निर्णय

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी देशाला पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे आणि ऊर्जा संवर्धनाला एक जनआंदोलन बनवण्याचे आवाहन केले आहे. या संदर्भात, दिल्लीतील रेखा गुप्ता सरकारने 'माझा भारत, माझे योगदान' या अभियानांतर्गत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारी कर्मचारी आता आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करू शकणार असून, खासगी संस्थांनाही असेच आवाहन करण्यात आले आहे. .इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन यावर भर दिला जाईल. १५ मे पासून सुरू होणाऱ्या या अभियानात सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला केले आहे. दिल्ली सरकारचा पहिला आणि महत्त्वाचा निर्णय 'वर्क फ्रॉम होम' संदर्भात आहे, ज्याअंतर्गत सरकारी कर्मचारी आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करतील. अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित विभागांना 'वर्क फ्रॉम होम'मधून सूट देण्यात आली आहे. .पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, खासगी संस्थांनाही दोन दिवस घरून काम करण्यास सांगितले जाईल. रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, पंतप्रधानांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला आवाहन केले आहे. आम्ही दिल्लीसाठी काही योजना आखल्या आहेत. दिल्ली सरकार 'मेरा भारत, मेरा युगत' ही मोहीम राबवणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही या संदर्भात सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आवाहन केले आहे. .न्यायालयालाही सुनावणी ऑनलाइन घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जनतेला संपूर्ण वर्षभर परदेश प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी परदेशात प्रवास करणार नाही आणि अधिकृत कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, दिल्ली सरकार कोणताही मोठा कार्यक्रम किंवा सोहळा आयोजित करणार नाही..रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, पंतप्रधानांच्या पर्यटन आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, दिल्लीतील मॉल्समध्ये आता 'मेड इन इंडिया' उत्पादनांसाठी एक विशेष विभाग असेल. दिल्ली सरकार १००% भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांना प्राधान्य देईल. दिल्ली सरकार पुढील ९० दिवस ही मोहीम राबवणार आहे. विविध संस्थांना इंधन वाचवण्याची, अनावश्यक वस्तू, परदेश प्रवास आणि खाद्यतेल खरेदी टाळण्याची, तसेच 'मेड इन इंडिया' उत्पादने वापरण्याची शपथ घेण्यास सांगितले जाईल..मुख्यमंत्री म्हणाले, "सर्व व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी ट्रकऐवजी रेल्वेचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. त्यांना मेट्रोने प्रवास करता यावा यासाठी २९ वसाहतींमध्ये ५८ फिडर बस चालवण्यात येतील. दिल्ली सरकारच्या ५०% बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जातील. दिल्ली सरकारची कार्यालये सकाळी १०:३० ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत आणि दिल्ली महानगरपालिका सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कार्यरत राहील.".दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला 'वाहन विरहित दिवस' पाळण्याचे आवाहन केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या एकूण खर्चापैकी २५% खर्च सार्वजनिक वाहतुकीवर केल्यास, त्यांच्या परिवहन भत्त्यात १०% वाढ जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्या ताफ्यात पूर्वी १३ किंवा १४ वाहने असण्याऐवजी आता चार वाहने ठेवली आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी इंधन मर्यादा २० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे..मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक सोमवार हा मेट्रो सोमवार असेल. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व अधिकारी मेट्रोचा वापर करतील. आमचे ईव्ही धोरण तयार आहे. दिल्ली सरकार वीज वापरावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. सर्व कार्यालयांमधील एसी २४/२६ अंशांवर सेट केले जातील. अनावश्यकपणे लाईट जळू नये यासाठी स्मार्ट बटणे बसवण्यात येतील. 'माझा भारत, माझे योगदान' ही मोहीम उद्या, १५ मे पासून सुरू होईल..