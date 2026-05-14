Fuel Crisis: आठवड्यात २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग आणि नो व्हेईकल डे... दिल्लीत सरकारचा मोठा निर्णय

Fuel saving campaign: दिल्ली सरकारने १५ मे पासून सुरू होणाऱ्या 'माझा भारत, माझे योगदान' या अभियानांतर्गत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारी कर्मचारी दोन दिवस घरून काम करू शकतील.
Vrushal Karmarkar
Updated on

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी देशाला पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे आणि ऊर्जा संवर्धनाला एक जनआंदोलन बनवण्याचे आवाहन केले आहे. या संदर्भात, दिल्लीतील रेखा गुप्ता सरकारने 'माझा भारत, माझे योगदान' या अभियानांतर्गत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारी कर्मचारी आता आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करू शकणार असून, खासगी संस्थांनाही असेच आवाहन करण्यात आले आहे.

