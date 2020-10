Bihar Election: बेरोजगारी, भूकबळीवर काय म्हणणं आहे ? नित्यानंदांच्या वक्तव्यावर तेजस्वींचा पलटवार

पाटणा : बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आता अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सत्ताधारी जेडीयू-भाजप युतीसमोर राजद-काँग्रेस आघाडीने आपलं आव्हान उभं केलं आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेवर असणाऱ्या नितीश कुमारांना एँटी-इन्कम्बसीसमोर आपली सत्ता टिकवण्याचे आव्हान असणार आहे तर विरोधकांना कोरोना, बिहार महापूर, मजूरांचे स्थलांतर अशा प्रश्नांवर निवडणुकीत बाजी मारायची आहे. बिहारमध्ये राजदची सत्ता आल्यास काश्मीरमधले दहशतवादी बिहारमध्ये आश्रय घेतील, या केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या वक्तव्याचा तेजस्वी यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव हे राजद-काँग्रेस महाआघाडीचे मुख्यमंत्री पदासाठीचे उमेदवार आहेत. राघोपूर मतदारसंघातून ते आपला उमेदवारी अर्ज भरत होते.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एक खळबळजनक वक्तव्य केलं होतं. त्याचा व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलंय की, बिहारच्या या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचा विजय झाल्यास दहशतवादी काश्मीर सोडतील आणि बिहारमध्ये आश्रय घेतील. त्यांच्या या वक्तव्यावर सध्या चांगलीच चर्चा होत असून या वक्तव्याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर पसरला आहे.

Unemployment rate in Bihar is 46.6%. What does he have to say on the terror of unemployment, poverty, starvation & migration? What did their double-engine govt do in 15 years? It's their attempt to divert from agenda but we want to contest election on agenda: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/SUpaoADj1X pic.twitter.com/STKULeUXU9

