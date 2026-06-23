Sanjay Gandhi: ज्योतिषाने म्हटलेलं, संजयची जीवनरेषा छोटी आहे; चामुंडेच्या पुजाऱ्यानेही दिला होता इशारा, इंदिरा गांधी घाबरल्या...

Sanjay Gandhi Death: २३ जून १९८० हा भारताच्या राजकीय इतिहासातील अत्यंत धक्कादायक दिवस होता. याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे छोटे सुपुत्र आणि त्यांचे राजकीय वारसदार मानले जाणारे ३३ वर्षीय संजय गांधी यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. संजय गांधी यांना विमानाने हवेत कसरती करण्याचा प्रचंड छंद होता. २३ जूनच्या सकाळी ते आपले 'पिट्स एस २ए' हे टू-सीटर विमान घेऊन दिल्लीच्या आकाशात झेपावले. अचानक विमानाचे इंजिन बंद पडले आणि विमान थेट जमिनीवर कोसळले. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..या अपघाताच्या एक दिवस आधी संजय गांधी यांनी पत्नी मेनका गांधी यांनाही विमानात बसवून अशाच कसरती दाखवल्या होत्या, ज्याने मेनका कमालीच्या घाबरल्या होत्या. या भीषण अपघाताच्या मागे एक गूढ आणि धार्मिक संदर्भही जोडला गेला आहे, ज्याचा खुलासा ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी आपल्या 'हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' या पुस्तकात केला आहे.विशेष म्हणजे, एका नामांकित ज्योतिषाने इंदिरा गांधी यांना एक इशाराही दिला होता. संजय यांच्या कुंडलीत 'जीवनरेषा छोटी' दिसत असून त्यांच्या जीवाला मोठा धोका आहे. या इशाऱ्याने इंदिरा गांधी अत्यंत अस्वस्थ आणि कमालीच्या धार्मिक बनल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून त्यांनी हिमाचल प्रदेशमधील कांगडा येथील १६ व्या शतकातील प्रसिद्ध 'चामुंडा देवी' शक्तिपीठाचा आश्रय घेतला..स्टार प्रवाहच्या आठ मालिकांना आव्हान द्यायला येतायत झी मराठीचे २ नवे मोहरे; टीआरपीमध्ये कोण मारणार बाजी? .संजय गांधी यांच्या अपघातापूर्वी, म्हणजे २२ जून १९८० रोजी इंदिरा गांधी यांना संजयसोबतच चामुंडा देवीच्या दर्शनाला जायचे होते. त्यानुसार हिमाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामलाल यांच्यासह संपूर्ण राज्य सरकार त्यांच्या स्वागतासाठी तिथे तळ ठोकून होते. मंदिरात विशेष पूजेची जय्यत तयारी झाली होती. मात्र, ऐनवेळी पंतप्रधान कार्यालयाच्या व्यस्ततेमुळे २० जूनच्या संध्याकाळी इंदिरा गांधींचा हा दौरा रद्द झाल्याचा संदेश तिथे पोहोचला.यामुळे मंदिराचे मुख्य पुजारी प्रचंड संतापले. त्यांनी अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया देत म्हटले की, "इंदिरा गांधींना सांगा की हे चामुंडा देवीचे ठाणे आहे. सामान्य माणसाला देवी माफ करेल, पण जर सत्ताधिशाने असा अनादर केला, तर माता कधीही माफ करणार नाही. देवीचा असा अवमान करता येत नाही.".TET Exam : ‘टीईटी’च्या परीक्षेला महिला परीक्षार्थींना दुपट्टा, बुरखा परिधान करण्याचे दिले स्वातंत्र्य; राज्य परीक्षा परिषदेचे स्पष्टीकरण.पुजाऱ्यांच्या या संतापानंतर २२ जून रोजी इंदिरा गांधींच्या गैरहजेरीतच तिथे पूजा-अर्चा करण्यात आली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २३ जूनच्या सकाळी इंदिरा गांधींचे निकटवर्तीय अनिल बाली ज्वालामुखी मंदिराकडे जात असताना, त्यांच्या सचिवाने धावत येऊन 'संजय गांधींचे विमान कोसळले असून पाकिस्तान रेडिओवरून ही बातमी प्रसारित होत आहे' अशी धक्कादायक माहिती दिली.या अपघातानंतर इंदिरा गांधी पूर्णपणे खचून गेल्या होत्या. आपली मैत्रीण पुपुल जयकर यांच्याशी बोलताना त्यांनी आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवली होती. चामुंडा देवी आपल्यावर नाराज झाल्यामुळेच हा अपघात घडला आणि आपण दौरा रद्द केला म्हणूनच मुलाचा जीव गेला, या विचाराने इंदिरा गांधी आयुष्यभर स्वतःलाच आपल्या छोट्या मुलाच्या मृत्यूचा गुन्हेगार मानत राहिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.