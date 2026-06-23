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Sanjay Gandhi: ज्योतिषाने म्हटलेलं, संजयची जीवनरेषा छोटी आहे; चामुंडेच्या पुजाऱ्यानेही दिला होता इशारा, इंदिरा गांधी घाबरल्या...

Plane Crash Mystery News: संजय गांधी यांच्या अपघातापूर्वी, म्हणजे २२ जून १९८० रोजी इंदिरा गांधी यांना संजयसोबतच चामुंडा देवीच्या दर्शनाला जायचे होते. त्यानुसार हिमाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामलाल यांच्यासह संपूर्ण राज्य सरकार त्यांच्या स्वागतासाठी तिथे तळ ठोकून होते.
Sanjay Gandhi death anniversary

Sanjay Gandhi death anniversary

esakal

संतोष कानडे
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Sanjay Gandhi Death: २३ जून १९८० हा भारताच्या राजकीय इतिहासातील अत्यंत धक्कादायक दिवस होता. याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे छोटे सुपुत्र आणि त्यांचे राजकीय वारसदार मानले जाणारे ३३ वर्षीय संजय गांधी यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. संजय गांधी यांना विमानाने हवेत कसरती करण्याचा प्रचंड छंद होता. २३ जूनच्या सकाळी ते आपले 'पिट्स एस २ए' हे टू-सीटर विमान घेऊन दिल्लीच्या आकाशात झेपावले. अचानक विमानाचे इंजिन बंद पडले आणि विमान थेट जमिनीवर कोसळले. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

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