Sanjay Raut Tweet Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या फोटोसह संजय राऊतांचे खरमरीत ट्वीट, 'खेळ कायदेशीर मार्गानेच आटोपतोय...' राजकीय वातावरण तापलं

Uddhav Thackeray : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज (ता. ६) सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांचा दाखला देत शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, आजच्या सुनावणीपूर्वी खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फोटोसह सूचक पोस्ट करत राजकीय वातावरण आणखी तापवले आहे..बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात आल्या आणि त्याच नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये नंतर फुटीर गट म्हणून ओळखला जाणारा गटही सहभागी होता. त्यामुळे हा वाद वैचारिक किंवा विचारसरणीतील मतभेदांमुळे झाल्याचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे त्यांनी मांडले..सिब्बल यांनी २०१४ मध्ये शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून त्यानंतर भाजपसोबत युती केल्याचा उल्लेख करत, त्या वेळी कथित वैचारिक मतभेद कुठे होते, असा सवालही उपस्थित केला. तसेच शिंदे गटाच्या मागे "महाशक्ती" असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाच्या नोंदीवर आल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला..सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना सुमारे अडीच तासांचा वेळ दिला. दुपारी अडीच वाजल्यापासून न्यायालयाचे कामकाज संपेपर्यंत त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. आज दुपारी दोननंतर सुनावणी पुन्हा सुरू होणार असून, सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने मांडणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या प्रकरणातील निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवरही टीका केली. 'लाडक्या बहिण' योजनेअंतर्गत १,५०० रुपये देऊन मते विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातील ९२ लाख महिला अपात्र ठरल्या. याचा हिशेब सरकारला द्यावा लागेल, असा आरोप त्यांनी केला..Eknath Shinde : गेम फिरणार? शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; अचानक एकनाथ शिंदे साताऱ्यातील दरे गावात.आजच्या सुनावणीपूर्वी राऊत यांनी सोशल मीडियावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोटो पोस्ट करत, "आमचा देशाच्या संविधानावर विश्वास आहे! यांचा खेळ कायदेशीर मार्गानेच आटोपतोय. या बाबत आमच्या मनात शंका नाही! जय महाराष्ट्र!" असा संदेश दिला. या पोस्टद्वारे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.