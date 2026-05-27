SIR वैधच! निवडणूक आयोगाला मतदार यादीतून नाव हटवण्याचा आणि समाविष्ट करण्याचा पूर्ण अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेसिंव रिव्हिजन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. भारताच्या निवडणूक आयोगाला एसआयआरनुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा आणि नावं हटवण्याचा अधिकार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. एसआयआर कायद्याने वैध असल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. एसआयआर विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले..सरन्यायाधीशांनी निर्णय देताना म्हटलं की, एसआयआर प्रक्रिया फक्त मतदार यादीच्या नेहमीच्या पडताळणीपेक्षा वेगळी प्रक्रिया असल्यानं त्याला बेकायदेशीर म्हणून रद्द ठरवता येणार नाही. एसआयआर ही वैध आणि घटनात्मक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया कायद्यानुसारच होत आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की, निवडणूक आयोगाचे एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करणं किंवा न करण्याचे अधिकार मर्यादीत आहेत. तसंच मतदार यादीतून नाव हटवल्यानं कोणत्याही व्यक्तीचा नागरिकत्वाचा दर्जा संपुष्टात येत नाही. नागरिकत्वाचा दर्जा निश्चित करणं हे केवळ सक्षम अधिकाऱ्याकडूनच केलं जाऊ शकतं..निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी जून २०२५मद्ये बिहारमधून मतदार यादीच्या एसआयआरला सुरुवात केली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यंमध्येही ही प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेत नियम होता की ज्या मतदारांचे नाव २००२-०३ च्या मतदार यादीत नाही त्यांना वंशावळ सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्यांच्या पूर्वजांचे नाव मतदार यादीत होते याची खात्री करावी लागेल.