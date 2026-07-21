CJP Protest: शरद पवार 'जंतरमंतर'वर! अभिजित दीपकेंची घेतली भेट; आंदोलक आक्रमक, म्हणाले...

NCP President Sharad Pawar visits the CJP protest site at Jantar Mantarदिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु आहे. सोमवारी आंदोलनात गोंधळ उडाल्यानंतर मंगळवारी देशभरातून अनेक बडे नेते जंतरमंतरवर दाखल होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुपारच्या दरम्यान आंदोलनस्थळी जात अभिजित दीपके यांची भेट घेतली आणि संवाद साधला..या भेटीनंतर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, दिल्लीतल्या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रभर पडत आहेत. सोमवारी उत्स्फुर्तपणे महाराष्ट्रातल्या ३० जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन झालं.. कोणताही कॉल नसताना हे आंदोलन झालं आहे..पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?.''दीपके यांना कोणती मदत पाहिजे, किती दिवस त्यांना हे आंदोलन चालू ठेवायचं आहे? '' असंही पवारांनी आंदोलक अभिजित दीपके यांना विचारलं. दीपके म्हणाले की, ''मागच्या महिन्याभरापासून आमचं आंदोलन सुरु आहे. आम्हाला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा पाहिजे आहे, नीट परिक्षेमुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पाहिजे.'' यासह इतर मागण्यांचा उल्लेख दीपके यांनी केला. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही उपस्थिती होती..दुसरीकडे सोनम वांगचुक यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. मात्र त्यांनी आपलं उपोषण सुरुच ठेवलंय. सोमवारी रात्री उशिरा वांगचुक यांनी उपोषण सुरु ठेवण्याबाबतची भूमिका सोशल मीडियात मांडली आहे. दीपके यांचंही आंदोलन थांबलेलं नाही. जंतरमंतरवर देशभरातून मोठ्या संख्येने लोक जमा होऊ लागले आहेत..Farmer Agitation : भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन; राजू शेट्टी, सरदार व्ही. एम. सिंह, महादेव जानकर यांच्यासह हजारो शेतकऱ्यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक.त्यातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरु केलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह काँग्रेसचे खासदार, पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी गर्दी केलीय. दुपारी ४ वाजण्याच्या दरम्यान मंत्री जितेंद्र सिंह हे राहुल गांधींच्या भेटीसाठी दाखल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसकडून केली जातेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.