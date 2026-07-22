शरद पवारांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिल्लीत घडामोडींना वेग; सुप्रिया सुळेही सोबत, काय झाली चर्चा?

नीट पेपर फुटी प्रकरण तापलं असून दिल्लीत सलग तिसऱ्या दिवशी सीजेपीकडून आंदोलन सुरू आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. तर काँग्रेससह देशातील विरोधी पक्षांनीही नीट पेपर फुटी प्रकरणावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करावी अशी मागणी केलीय. दरम्यना, या घडामोडी घडत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतलीय. दिल्लीतील आंदोलकांची शरद पवार यांनी भेट घेतली होती, त्यानंतर आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. Sharad Pawar Meets PM Modi in Delhi With Supriya Sule.दिल्लीत सध्या विरोधी पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसकडून दिल्लीत आंदोलन केलं जात आहे. त्यातच शरद पवार हे थेट पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला गेल्यानं आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशीही कामकाज तहकूब झालं आहे. या परिस्थितीत चर्चेतून मार्ग काढला जावा यासाठी ही भेट असू शकते असंही म्हटलं जात आहे. मात्र शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट का घेतली हे अद्याप स्पष्ट जालेलं नाही..धर्मेंद्र प्रधानांसारखे दिसणारे काँग्रेस खासदार, फोटो-व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल.पंतप्रधान मोदींच्या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. शरद पवार यांनी नीट पेपर फुटी प्रकरण, एल निनोचं संकट आणि इतर काही मुद्द्यावर भेट घेतली असल्याचंही म्हटलं जातंय. दरम्यान, मंगळवारी शरद पवार हे सीजेपीच्या आंदोलकांची भेट घेतली होती. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानं आंदोलक आणि सरकार यांच्यात मध्यस्थीसाठी काही चर्चा झाली असावी असाही कयास लावण्यात येतोय..केंद्र सरकारकडून नीट पेपर फुटी प्रकरणी सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे. मात्र यानंतरही आंदोलक आंदोलनावर ठाम असून आता सरकारनं चर्चेला जंतर मंतरवर यावं असंही म्हटलंय. दुसरीकडे सोनम वांगचूक यांच्यावर मेदांता रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून हलवण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.