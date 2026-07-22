देश

शरद पवारांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिल्लीत घडामोडींना वेग; सुप्रिया सुळेही सोबत, काय झाली चर्चा?

PM Narendra Modi Meets Sharad Pawar माजी केंद्रीय मंत्री आणि खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. दिल्लीत सुरू असलेलं आंदोलन आणि पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीमुळे चर्चांना उधाण आलंय.
Sharad Pawar, Supriya Sule Meet PM Narendra Modi

Sharad Pawar, Supriya Sule Meet PM Narendra Modi

Esakal

सूरज यादव
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नीट पेपर फुटी प्रकरण तापलं असून दिल्लीत सलग तिसऱ्या दिवशी सीजेपीकडून आंदोलन सुरू आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. तर काँग्रेससह देशातील विरोधी पक्षांनीही नीट पेपर फुटी प्रकरणावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करावी अशी मागणी केलीय. दरम्यना, या घडामोडी घडत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतलीय. दिल्लीतील आंदोलकांची शरद पवार यांनी भेट घेतली होती, त्यानंतर आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. Sharad Pawar Meets PM Modi in Delhi With Supriya Sule

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