Shashi Tharoor: केरळमध्ये ‘ऍक्शन सीन’ रिअल! शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर थरारक हल्ला; सुरक्षा रक्षक जखमी, खासदार थोडक्यात बचावले!

केरळमध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर शुक्रवारी संध्याकाळी हल्ला झाला. या घटनेत त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक आणि चालक जखमी झाले आहेत. मात्र खासदार स्वतः पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ही घटना केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडली असून, राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तणावपूर्ण झाले आहे..मलप्पुरम जिल्ह्यातील वांडूर येथे तिरुवल्ली जवळील चेल्लिथोड पुलावर ही घटना घडली. सायंकाळी सुमारे सात वाजून तीस मिनिटांनी अरुंद रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झालेली असताना दोन वाहनांनी शशी थरूर यांची गाडी अचानक अडवली. खासदार ए. पी. अनिलकुमार यांच्या निवडणूक सभेला उपस्थित राहण्यासाठी ते जात होते. सुरक्षा रक्षक आणि चालक सतीश के. पी. यांनी वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पाच जणांच्या एका गटाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक आणि चालक दोघेही जखमी झाले..घटनेची माहिती मिळताच शशी थरूर यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून आपली स्थिती स्पष्ट केली. "मला कोणतीही इजा झालेली नाही, मी पूर्णपणे सुरक्षित आहे," असे त्यांनी सांगितले. सुरक्षा रक्षकावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल त्यांना खूप दुःख झाल्याचेही त्यांनी व्यक्त केले. तरीही अशा अडथळ्यांनी आपण खचणार नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी म्हटले, "आम्ही कालचे सर्व कार्यक्रम वेळेवर पूर्ण केले आणि निवडणूक प्रचार कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहील." हितचिंतकांनी व्यक्त केलेल्या सहानुभूतीबद्दल त्यांनी आभारही मानले..वांडूर पोलिसांनी चालकाच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. एका संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले असून, उर्वरित चार आरोपींची ओळख पटवण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्यांच्या शोधासाठी वेगवान कारवाई सुरू केली असून छापे टाकत आहेत..केरळ विधानसभेच्या १४० जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, ४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हल्ल्यामुळे राज्यात राजकीय तणाव वाढला आहे. वांडूरमध्ये यूडीएफ उमेदवारासाठी प्रचार करताना शशी थरूर यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी प्रचंड मताधिक्याने सत्तेवर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराबाबत विचारले असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीनंतर काँग्रेस हायकमांड आणि नवनिर्वाचित आमदार मिळून हा निर्णय घेतील..ही घटना केरळच्या राजकारणात नवीन वाद निर्माण करणारी ठरली आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असली तरी, खासदारांनी प्रचार मोहीम अखंडित ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.