सावरकरांवरून शिवसेनेचा राहुल गांधींना इशारा; 'इथे तडजोड नाही'

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या रेप इन इंडिया या वक्तव्यावरून ऐन थंडीच्या दिवसांत दिल्लीतलं वातावरण तापलंय. राहुल यांच्या वक्तव्यावरून लोकसभेत आणि राज्यसभेत गदारोळ झाला. त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आली. पण, आज रामलिला मैदानावर झालेल्या सभेत राहुल गांधी यांनी माफी मागणार नसल्याचं स्पष्ट करताना, 'माझं नाव राहुल सावकर नाही', असं वक्तव्य केलंय. यावरून महाराष्ट्रात हातमिळवणी करून सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात जुंपली आहे. शिवसेनेनं, सावरकरांचा अपमान करू नका, असा इशारा राहुल गांधी आणि काँग्रेसला दिलाय.

Rahul Gandhi, at party's 'Bharat Bachao' rally: I was told in Parliament by BJP y'day 'Rahul ji, you gave a speech. Apologise for that.' I was told to apologise for something which is right. My name is not Rahul Savarkar. My name is Rahul Gandhi. I will never apologise for truth. pic.twitter.com/XiGWs81YAe

— ANI (@ANI) December 14, 2019