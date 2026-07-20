देश

Sonam Wangchuk hunger strike: सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं! जेपी नड्डा यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय

Sonam Wangchuk Ends 23-Day Fast After Meeting With Union Minister JP Nadda: उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्यामुळे वांगचुक यांना १८ जुलै रोजी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
Sonam Wangchuk Ends Fast

Sonam Wangchuk Ends Fast

esakal

संतोष कानडे
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CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठींबा देत मागच्या २३ दिवसांपासून दिल्लीतल्या जंतर-मंतर मैदानावर उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला.

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