Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांच्या रक्त तपासणीत बदल, हेल्थ बुलेटीनमध्ये डॉक्टर काय म्हणाले? ; २४ तास महत्त्वाचे

Sonam Wangchuk Blood Test : बेमुदत उपोषणामुळे प्रकृती खालावल्याने व्हीएमएमसी (वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज) आणि सफदरजंग रुग्णालयात दाखल असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. मात्र, त्यांच्या रक्त तपासणीतील काही निर्देशांकांमध्ये किरकोळ बदल आढळल्याने त्यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सतत देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती रुग्णालयाने रविवारी सकाळी प्रसिद्ध केलेल्या हेल्थ बुलेटिनमध्ये दिली..रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की, वांगचुक यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. त्यांचे महत्त्वाचे शारीरिक निर्देशांक (व्हायटल पॅरामीटर्स) सध्या स्थिर असले तरी दीर्घकाळ उपोषणामुळे शरीरावर मोठा शारीरिक ताण आला आहे. त्यामुळे रक्त तपासणीतील काही निर्देशांकांमध्ये किरकोळ बदल दिसून आले आहेत..व्हीएमएमसी, सफदरजंग रुग्णालय आणि एम्स, नवी दिल्ली येथील डॉक्टरांच्या संयुक्त पथकाने वांगचुक यांना सातत्याने वैद्यकीय उपचार आणि २४ तास क्लिनिकल मॉनिटरिंगची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उपोषणामुळे कोणतीही संभाव्य गुंतागुंत उद्भवू नये यासाठी त्यांच्या प्रकृतीवर आणि रक्तातील सर्व निर्देशांकांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे..दरम्यान, शनिवारी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अँग्मो यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत डॉक्टरांना आवाहन केले होते. कुटुंबीय आणि त्यांच्या वैद्यकीय पथकाची संमती घेतल्याशिवाय वांगचुक यांना कोणतेही तोंडी किंवा शिरेतून (IV) उपचार देऊ नयेत, अशी विनंती त्यांनी केली होती. तसेच, त्यांच्या आरोग्याबाबतचे निर्णय पारदर्शकपणे घेतले जावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली..Sonam Wangchuk Wife : 'माझ्या पतीला उपचार करण्यापूर्वी माझी परवानगी घ्या'; पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी केली विनंती.सोनम वांगचुक गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण करत आहेत. प्रकृती खालावल्याने त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या बहुविद्याशाखीय पथकाकडून उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयाच्या ताज्या बुलेटिननुसार, त्यांची प्रकृती स्थिर असली तरी पुढील काही दिवस वैद्यकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्यावर २४ तास लक्ष ठेवले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.