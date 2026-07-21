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Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालयातही उपोषण सुरू, आता कशी आहे तब्येत ? रुग्णालयाकडून महत्त्वाचे अपडेट्स जारी

Hunger Strike Update : सामाजिक कार्यकर्ते Sonam Wangchuk मागील 23 दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. त्यांच्यावर Safdarjung Hospital येथे वैद्यकीय देखरेख सुरू असून AIIMS Delhi चे डॉक्टरही लक्ष ठेवत आहेत.
Sonam Wangchuk

Sonam Wangchuk Health

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Current Health Condition of Sonam Wangchuk : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील २३ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. सध्या ते दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात वैद्यकीय देखरेखीखाली असून, सफदरजंग आणि एम्स (AIIMS) या दोन्ही रुग्णालयांचे डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांच्या मते,सोनम वांगचुक यांची प्रकृती स्थिर असली, तरी वैद्यकीय सल्ल्याकडे वारंवार दुर्लक्ष करून त्यांनी शिरेवाटे दिले जाणारे द्रव आणि ग्लुकोज घेण्यास नकार देणे सुरूच ठेवले आहे, अशी माहिती सफदरजंग रुग्णालयाच्या प्रशासनाने मंगळवारी दिली.

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