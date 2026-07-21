Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालयातही उपोषण सुरू, आता कशी आहे तब्येत ? रुग्णालयाकडून महत्त्वाचे अपडेट्स जारी

Current Health Condition of Sonam Wangchuk : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील २३ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. सध्या ते दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात वैद्यकीय देखरेखीखाली असून, सफदरजंग आणि एम्स (AIIMS) या दोन्ही रुग्णालयांचे डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांच्या मते,सोनम वांगचुक यांची प्रकृती स्थिर असली, तरी वैद्यकीय सल्ल्याकडे वारंवार दुर्लक्ष करून त्यांनी शिरेवाटे दिले जाणारे द्रव आणि ग्लुकोज घेण्यास नकार देणे सुरूच ठेवले आहे, अशी माहिती सफदरजंग रुग्णालयाच्या प्रशासनाने मंगळवारी दिली..मंगळवारी सकाळी ९ वाजता जारी करण्यात आलेल्या आरोग्यविषयक बुलेटिनमध्ये रुग्णालयाने सांगितले की, त्यांना आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय सेवा पुरवली जात असून, त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने आणि सतत लक्ष ठेवले जात आहे.. उपोषण सुरूच राहणार दरम्यान, जोपर्यंत तरुण नेत्यांना खासदारांची भेट घेण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा खुद्द त्यांनाच रुग्णालयातून अशी भेट घेण्याची परवानगी दिली जात नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन आणि उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सोनम वांगचुक यांनी घेतला आहे..Sonam Wangchuk Hunger Strike Latest Update : 23 दिवसांनंतर 'त्या' तीन विद्यार्थ्यांचं उपोषण मागे; पण सोनम वांगचुक, CJP संस्थापक दिपके यांचं काय?.प्रक्षोभक परिस्थिती असूनही तरुणांनी शांतता राखल्याबद्दल वांगचुक यांनी त्यांचे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांनी सोमवारी किंवा त्यानंतरच्या दिवशी संसदेसमोर आपली गाऱ्हाणी मांडावीत आणि त्याद्वारे हा प्रश्न सोडवावा, असे आवाहन त्यांनी सरकार आणि पोलिसांना केले. शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित केले जावे अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली; विशेषतः शिक्षण मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. .कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 'चलो संसद' या आंदोलनाचा भाग म्हणून सोमवारी हजारो विद्यार्थी आणि समर्थकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. परीक्षेचे पेपर फुटल्याच्या (पेपर लीक) प्रकरणाबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी ते करत होते. या मोर्चात आंदोलकांवर लाठीहल्ला करण्यात आले तसेच अश्रूधुरांचे नळकांडे फोडण्यात आले. आक्रमक आंदोलकांनी पोलिसांवरही हल्ला केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.