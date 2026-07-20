Sonam Wangchuk Health Update : CJP च्या संसदेवर मोर्चाआधी सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट समोर, पत्नीची पुन्हा हायकोर्टात धाव

कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) लवकरच संसदेच्या दिशेने मोर्चा सुरू करणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, सफदरजंग रुग्णालयाने सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. सकाळी १० वाजता जारी केलेल्या वैद्यकीय अहवालात सफदरजंग रुग्णालयाने नमूद केले की, सोनम वांगचुक यांचे आरोग्याचे महत्त्वाचे निकष स्थिर आहेत. त्यांच्या रक्तातील घटकांचे वैद्यकीयदृष्ट्या बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक विशेष पथक त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवत आहे..पत्नीची हायकोर्टात पुन्हा धावसामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी, गीतांजली जे. अंगमो यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर एक अपील दाखल केले. या अपिलाद्वारे त्यांनी त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये सफदरजंग रुग्णालयात सुरू असलेल्या वांगचुक यांच्या उपचारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता..आपल्या अपिलात गीतांजली अंगमो यांनी म्हटले आहे की, रविवारी दिलेल्या आदेशामुळे वांगचुक यांना अटक केली नसली तरी सफदरजंग रुग्णालयात राहणे भाग पडत आहे तसेच, या आदेशानुसार त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांबाबत निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार वांगचुक किंवा त्यांच्या पत्नीकडे नाही, असेही दिसून येते. .या अपिलात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, संबंधित आदेशात 'माहितीपूर्ण संमती' आणि वैद्यकीय उपचार स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार या तत्त्वांचा विचार केला गेला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने रविवारी सफदरजंग रुग्णालयात सुरू असलेल्या वांगचुक यांच्या उपचारांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता..Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांच्या रक्त तपासणीत बदल, हेल्थ बुलेटीनमध्ये डॉक्टर काय म्हणाले? ; २४ तास महत्त्वाचे.न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी म्हटले होते की, वांगचुक यांना खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी, गीतांजली जे. अंगमो यांच्या याचिकेवर या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नाही..रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी निरीक्षण नोंदवले की, सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टर वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची बळजबरी केली जात आहे असे म्हणता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.