देश

Sonam Wangchuk Health Update : CJP च्या संसदेवर मोर्चाआधी सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट समोर, पत्नीची पुन्हा हायकोर्टात धाव

Delhi High Court Appeal : वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पुन्हा अपील दाखल केले आहे. त्यांनी उपचारांमध्ये हस्तक्षेप नाकारल्याच्या आदेशाला आव्हान देत ‘माहितीपूर्ण संमती’ हक्काचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
Sonam Wangchuk

Sonam Wangchuk

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) लवकरच संसदेच्या दिशेने मोर्चा सुरू करणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, सफदरजंग रुग्णालयाने सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. सकाळी १० वाजता जारी केलेल्या वैद्यकीय अहवालात सफदरजंग रुग्णालयाने नमूद केले की, सोनम वांगचुक यांचे आरोग्याचे महत्त्वाचे निकष स्थिर आहेत. त्यांच्या रक्तातील घटकांचे वैद्यकीयदृष्ट्या बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक विशेष पथक त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवत आहे.

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