सोनम वांगचुक यांचं वजन ९ किलो घटलं, उपोषणाचे अवयवांवर गंभीर परिणाम; प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिला इशारा

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक गेल्या १९ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, सलग इतक्या दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. डॉक्टरांनी त्यांना इशारा दिला आहे की, उपोषण सुरूच ठेवलं तर शरीरातील अनेक अवयवांना गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. Sonam Wangchuk Hunger Strike: Doctors Reveal 9 Kg Weight Loss, Warn of Severe Health Risks if Fast Continues.सोनम वांगचुक हे २८ जून रोजी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. देशात नीट पेपरफुटीसह इतर परीक्षांमध्ये होत असलेल्या घोटाळ्यांविरोधात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनात होत आहे..सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत नोटिसीला केंद्र सरकारचं उत्तर; हायकोर्टानं याचिका काढली निकाली.डॉक्टरांनी सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली. डॉक्टर सतीश लांबा म्हणाले की, बराच काळ उपोषण केल्यानं शरीरावर गंभीर परिणाम झाला आहे. वांगचुक यांचं वजन ९ किलो कमी झालंय. सध्या त्यांचं वजन ५६.९ किलो इतकं आहे. वैद्यकीय पथक त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे..डॉक्टर लांबा यांनी वांगचुक यांच्या प्रकृतीची माहिती देताना म्हटलं की, उपोषणाचा १९वा दिवस आहे. त्यांचं एकूण वजन ९ किलो पेक्षा जास्त कमी झालंय. ब्लड शुगर ८० आहे. तर पल्स रेट ७२ आहे. तर झोपल्यावर त्यांचा रक्तदाब १०५/६१ तर बसल्यावर 101/65 इतका आहे..वैद्यकीय पथकाने म्हटलं की, वांगचुक यांच्या शरीरात पाणी पातळी ठीक आहे. ते मानसिकदृष्ट्याही सतर्क आहेत. मात्र त्यांच्या शरीरात अंतर्गत काही बदल चिंता वाढवणारे आहेत. जास्त काळ उपोषणामुळे दुसऱ्या स्टेजमध्ये पोहोचले असून युरिक एसिडची पातळी वाढलीय. यामुळे मांसपेशींना नुकसान होण्याचे संकेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.