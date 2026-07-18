देश

सोनम वांगचुकना हटवण्यासाठी ३० सेकंदाचा प्लॅन, पहाटे ३ पासून हालचाली; साध्या वेशात पोलीस, चादरीचा पडदा लावून उचललं

Sonam Wangchuk सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आता दिल्ली पोलिसांच्या प्लॅनिंगची चर्चा होत आहे. सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवण्यासाठी शुक्रवारपासूनच हालाचाली सुरू होत्या.
Jantar Mantar Operation: Sonam Wangchuk Shifted

Jantar Mantar Operation: Sonam Wangchuk Shifted

Esakal

सूरज यादव
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गेल्या २१ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवल्यानं आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. केंद्र सरकारकडून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा कॉकरोच जनता पार्टीने केला आहे. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आता दिल्ली पोलिसांच्या प्लॅनिंगची चर्चा होत आहे. सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवण्यासाठी शुक्रवारपासूनच तयारी केली जात होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून हा प्लॅन गुप्त ठेवला होता. Police Planned Early Morning Shift of Sonam Wangchuk

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