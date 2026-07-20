सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार, पण ठेवल्या ३ अटी; खासदारांना पत्र

सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाचा आज २२ वा दिवस असून सध्या त्यांच्यावर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, सोनम यांनी उपोषण थांबवण्यासाठी सरकारसमोर ३ अटी ठेवल्या आहेत. पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी म्हणणं खासदारांपर्यंत पोहोचवलं आहे. जर तब्येत बिघडली तर खासदार आणि नेत्यांनी रुग्णालयात येऊन चर्चा करावी असंही पत्रात म्हटलं आहे. Sonam Wangchuk Ready to End Hunger Strike With 3 Key Conditions, Letter to MPs Highlights Health and Talks Demand.दिल्लीतील जंतर मंतरवरून पोलिसांनी उचलून सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पत्नी गितांजली यांनी परवानगीशिवाय उपचार करू नये असं म्हटलं होतं. तसंच उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचंही सांगितलं होतं. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडींची जबाबदारी कुणाची हा मुद्दा उपस्थित केल्यास उपोषण थांबवतील असंही गितांजली यांनी म्हटलं होतं..'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज.वांगचुक यांनी रविवारी हे पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलं की, सफदरजंग रुग्णालयात अवैधरित्या ताब्यात ठेवलं असून तिथूनच हे पत्र लिहित आहे. माझ्या हालाचालींवर बोलण्यावर आणि भाषणावर निर्बंध घातले आहेत असा आरोपही वांगचुक यांनी केलाय. कॉकरोच जनता पार्टीनं आज संसद मोर्चाची तयारी केली आहे. मात्र या मोर्चाला परवानगी मिळालेली नाही..पत्राद्वारे सोनम वांगचुक यांनी तीन अटी उपोषण मागे घेण्यासाठी ठेवल्या आहेत. वांगचुक यांनी म्हटलं की, मी उपोषण कधी थांबवणार असं अनेकांनी विचारलं. जर माझ्या अटी मान्य केल्या तर २० जुलैला माझं उपोषण थांबवू शकतो. सरकारने अलिकडे झालेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाची जबाबदारी घ्यावी. मी किंवा सीजेपीचे प्रतिनिधी संसदेच्या परिसरात पोहोचले तर तिथं खासदार आणि वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी आश्वासन द्यावं की हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला जाईल. प्रकृती बिघडल्यास किंवा इतर कारणांनी मी येऊ शकलो नाही तर खासदार आणि नेत्यांनी रुग्णालयात येऊन आश्वासन द्यावं या अटी वांगचुक यांनी ठेवल्या आहेत..सीजेपीच्या संसद मोर्चाला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मात्र संसद मोर्चाआधी जंतर मंतरवर आंदोलकांनी मोठी गर्दी केली आहे. कार्यक्रमाआधी जवळपास २० हजार पेक्षा जास्त आंदोलक दिल्लीत आले असल्याचा दावा सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.