Sonam Wangchuk Hunger Strike : सोनम वांगचुक यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर, हाडे दिसू लागली; डॉक्टरांनी दिला अवयव निकामी होण्याचा इशारा

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील २० दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत चालली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अभिजीत दिपके यांनी भावूक आवाहन करत सांगितले की, वांगचुक यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली आहे. ते इतके अशक्त झाले आहेत की त्यांची हाडे स्पष्टपणे दिसत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला..गुरुवारी वांगचुक दोनदा पडता-पडता वाचले, असे अभिजीत दिपके यांनी सांगितले. सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांचे अनेक व्हिडिओ शेअर केले गेले आहेत; एका व्हिडिओमध्ये ते मंचावरून खाली उतरताना आपल्या सहकाऱ्यांचा आधार घेताना दिसत आहेत. ते अत्यंत संथ आणि डगमगणाऱ्या पावलांनी चालत होते. विशेष म्हणजे, डॉक्टरांनीही सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे.. प्रकृतीबाबत डॉक्टरांचे म्हणणेदीर्घकाळ अन्न न घेतल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. जर लवकरच यावर काही तोडगा निघाला नाही, तर त्यांच्या शरीरातील अनेक अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो; अवयव निकामी होण्याचा धोका असल्याचे डॉक्टरांनी बजावले आहे. मात्र, सरकारकडून ठोस प्रतिसाद मिळेपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, असे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, २० जुलै रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने आयोजित केलेल्या 'संसद मोर्चा'ला यशस्वी करण्याचे आवाहनही त्यांनी जनतेला केले आहे..Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.न्यायालयात जनहित याचिकादरम्यान, वांगचुक यांची खालावलेली प्रकृती आणि त्यासंबंधीच्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला त्यांच्या प्रकृतीवर दररोज लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, गरज भासल्यास त्यांना त्वरित योग्य वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.