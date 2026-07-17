देश

Sonam Wangchuk Hunger Strike : सोनम वांगचुक यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर, हाडे दिसू लागली; डॉक्टरांनी दिला अवयव निकामी होण्याचा इशारा

Jantar Mantar Protest : डॉक्टरांनी दीर्घ उपोषणामुळे अवयव निकामी होण्याचा गंभीर धोका असल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून ठोस प्रतिसाद मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा वांगचुक यांचा निर्धार आहे.
Environmental activist Sonam Wangchuk seen weak

Environmental activist Sonam Wangchuk seen weak

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील २० दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत चालली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अभिजीत दिपके यांनी भावूक आवाहन करत सांगितले की, वांगचुक यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली आहे. ते इतके अशक्त झाले आहेत की त्यांची हाडे स्पष्टपणे दिसत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

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