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Sonam Wangchuk Protest : जंतर-मंतरनंतर सोनम वांगचुक आणखी एका मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत, केंद्र सरकारला इशारा देत केली मोठी घोषणा; काय आहे मागणी?

Sonam Wangchuk Announces New Ladakh Protest : लडाखच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने सोनम वांगचुक यांनी १९ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान नव्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Sonam Wangchuk Protest

Sonam Wangchuk Protest

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बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : लडाखच्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला (Sonam Wangchuk Protest) आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) सोबत जुलैमध्ये जंतर-मंतरवर आंदोलन केल्यानंतर आता लडाखशी संबंधित प्रश्न मार्गी न लागल्यास १९ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान नव्याने आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा वांगचुक यांनी केली आहे.

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