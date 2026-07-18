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Sonam Wangchuk Wife : 'माझ्या पतीला उपचार करण्यापूर्वी माझी परवानगी घ्या'; पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी केली विनंती

Sonam Wangchuk Health : सोनम वांगचुक यांची पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टरांना उपचार करण्यापूर्वी कुटुंबाची संमती घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबतचा ताजा अपडेट जाणून घ्या.
Sonam Wangchuk Wife statement

Sonam Wangchuk Wife statement

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Geetanjali Angmo : पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना कोणतेही तोंडी किंवा शिरामार्गे (IV) औषधोपचार करण्यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि मागील २० दिवसांपासून प्रकृतीवर लक्ष ठेवणाऱ्या डॉक्टरांची संमती घ्यावी, अशी विनंती त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी आज (ता.१८) शनिवारी केली.

दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळावरून वांगचुक यांना सकाळी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. सध्या ते शुद्धीवर असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्यावर आपत्कालीन विभागात वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.

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