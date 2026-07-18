Sonam Wangchuk Wife : 'माझ्या पतीला उपचार करण्यापूर्वी माझी परवानगी घ्या'; पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी केली विनंती

Geetanjali Angmo : पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना कोणतेही तोंडी किंवा शिरामार्गे (IV) औषधोपचार करण्यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि मागील २० दिवसांपासून प्रकृतीवर लक्ष ठेवणाऱ्या डॉक्टरांची संमती घ्यावी, अशी विनंती त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी आज (ता.१८) शनिवारी केली.दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळावरून वांगचुक यांना सकाळी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. सध्या ते शुद्धीवर असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्यावर आपत्कालीन विभागात वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत..गीतांजली आंगमो यांनी समाजमाध्यम 'एक्स'वर पोस्ट करत, "मी सध्या दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात आहे. सोनम वांगचुक यांना आमची, त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि गेल्या २० दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची संमती घेतल्याशिवाय कोणतेही तोंडी किंवा शिरामार्गे औषध देऊ नये," अशी विनंती केली..दरम्यान, सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलविण्याच्या कारवाईवर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. या कारवाईमुळे शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला..दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार प्रकृती खालावल्यामुळे वांगचुक यांना अत्यावश्यक उपचारांसाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. या कारवाईदरम्यान काही आंदोलनकर्त्यांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी संयम राखून कारवाई पूर्ण केल्याचा दावा पोलिसांनी केला..Sonam Wangchuk Sangli Women : 'धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही'; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनात सांगलीच्या आजीचा एल्गार, सोशल मीडियावर फेमस.सोनम वांगचुक हे कथित परीक्षा गैरव्यवहार आणि नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. तसेच, २० जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.