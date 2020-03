क्रिकेटमध्येच नाही खऱ्या आयुष्यातही तो आहे 'दादा'; कोरोनाग्रस्तांसाठी पाहा काय करतोय!

कोलकाता : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि सध्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा अध्यक्ष असलेला सौरव गांगुलीला सगळेजण दादा या टोपणनावाने संबोधतात. मात्र, त्याला दादा का म्हटलं जातं हे पुन्हा दिसून आलं आहे.

देशात कोरोनाने थैमान घातल्याने केंद्र आणि राज्य सरकार आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहे. कोरोनाला आवर घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणेनं फिल्डींग लावल्यानंतर टीम इंडियाचा कॅप्टन राहिलेल्या गांगुलीनेही कोलकाता शहरात आपली कॅप्टनशिप सुरू केली आहे. त्याने कोलकाता शहरातील गरजू लोकांना मोफत तांदूळ वाटप करण्याचा इरादा पक्का केला आहे. यासाठी ५० लाख रुपये किंमतही दादाने मोजाले आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारच्या शाळांमध्ये ज्या कोरोनाग्रस्तांना आयसोलेट करण्यात आलं आहे, त्या सर्वांसाठी गांगुली तांदूळ पुरवणार आहे.

गांगुलीने घेतलेल्या या पुढाकारानंतर बंगाल क्रिकेट असोसिएशनने २५ लाख आणि या असोसिएशनचे अध्यक्ष अविशेक दालमिया यांनी ५ लाख रुपये मदतनिधी राज्य सरकारला देण्याची घोषणा केली आहे.

