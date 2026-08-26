गोड साखरेचा कडू इतिहास! युरोपातील राजे-महाराजे 'या' खास कारणासाठी करायचे साखरेचा वापर

How Sugar Became Cheap and Common: आज साखरेचे दर वाढले की सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, जी साखर आज चहा, पोहे आणि मिठाईत सहज वापरतो, ती एकेकाळी श्रीमंतांची मक्तेदारी होती? कधी काळी साखर म्हणजे प्रतिष्ठेचं आणि श्रीमंतीचं प्रतीक मानलं जायचं..शेकडो वर्षांपूर्वी साखरेचे पांढरे स्फटिक अत्यंत महाग होते. युरोपमध्ये तर १३व्या शतकापर्यंत साखर दुर्मिळ वस्तू होती. राजे-महाराजांच्या मेजवान्यांमध्ये साखरेपासून प्राणी, इमारती आणि विविध वस्तूंच्या आकर्षक आकृत्या बनवल्या जायच्या. औषध म्हणूनही साखरेला महत्त्व होतं. थकलेल्या शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी तिचा वापर केला जात असे. मात्र हळूहळू साखरेची मागणी वाढू लागली..Kolhapur Sugar Price Hike : साखरेच्या दरात अचानक मोठी उसळी; प्रतिकिलो 65 रुपयांवर पोहोचला दर, येत्या दोन दिवसांत आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता .उत्पादन वाढवण्यासाठी अमेरिका आणि कॅरिबियन भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊसाच्या बागा उभ्या राहिल्या. या गोड व्यवसायामागची कहाणी मात्र अत्यंत कडू होती. लाखो आफ्रिकन लोकांना गुलाम बनवून या बागांमध्ये काम करण्यासाठी नेण्यात आलं. खराब परिस्थितीत त्यांच्याकडून प्रचंड मेहनत करून घेतली जात होती..गुलामगिरीविरोधात आवाज उठू लागल्यानंतर साखरेच्या उत्पादनासाठी पर्याय शोधले गेले. याच काळात चुकंदरापासून साखर तयार करण्याच्या पद्धती विकसित झाल्या. त्यामुळे उत्पादन वाढलं आणि बाजारात साखरेचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला..१९व्या शतकात सरकारच्या मदतीने साखर उत्पादनाला आणखी चालना मिळाली. उत्पादन वाढलं, किंमत कमी झाली आणि साखर हळूहळू सामान्य माणसाच्या घरात पोहोचली. चहा, मिठाई, चॉकलेट, शीतपेय अशा अनेक पदार्थांमधून तिचा वापर वाढत गेला..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.भारताची गोष्ट मात्र थोडी वेगळी आहे. इथे अनेक शतकांपासून ऊस आणि साखरेचं उत्पादन होत असल्याने साखर युरोपइतकी दुर्मिळ नव्हती. म्हणजे आज आपल्या स्वयंपाकघरात सहज दिसणारी साखर ही फक्त खाद्यपदार्थ नाही. तिच्या स्वस्त होण्यामागे व्यापार, उद्योग, सरकारी धोरणं आणि इतिहासातील अनेक कडू घटना दडल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.