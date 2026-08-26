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गोड साखरेचा कडू इतिहास! युरोपातील राजे-महाराजे 'या' खास कारणासाठी करायचे साखरेचा वापर

Sugar History: From Luxury Item to Everyday Essential : युरोपमध्ये तर १३व्या शतकापर्यंत साखर दुर्मिळ वस्तू होती. राजे-महाराजांच्या मेजवान्यांमध्ये साखरेपासून प्राणी, इमारती आणि विविध वस्तूंच्या आकर्षक आकृत्या बनवल्या जायच्या.
Sugar History

Sugar History

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Shubham Banubakode
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How Sugar Became Cheap and Common: आज साखरेचे दर वाढले की सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, जी साखर आज चहा, पोहे आणि मिठाईत सहज वापरतो, ती एकेकाळी श्रीमंतांची मक्तेदारी होती? कधी काळी साखर म्हणजे प्रतिष्ठेचं आणि श्रीमंतीचं प्रतीक मानलं जायचं.

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