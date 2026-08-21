देश

Sugar Price Hike in India : साखरेचे दर ९० रुपयांवर जाणार? भारतावर आयात करण्याची वेळ; ऐण सणासुदीत गोड पदार्थांच्या किंमती वाढणार, सर्वसामान्यांना फटका

Sugar Price Forecast : साखरेच्या वाढत्या दरामुळे केंद्र सरकारने १० लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. सणासुदीत मागणी वाढल्याने साखर आणि गोड पदार्थांच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता.
Sugar Price Hike in India Sugar Import

Sugar Price Hike in India Sugar Import

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

India Sugar Import : साखरेचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून ऐन सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन दिवसांत साखरेच्या दरात तब्बल १५ रुपयांनी वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ६५ रुपयांच्या पुढे पोहोचला आहे. आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवासह विविध सण-समारंभ असल्याने साखरेची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
India
sugarcane
sugar
sugarcane cutting season
sugarcane crushing season
sugar production in India
sugar production drop
sugar cane production issues in Maharashtra
import tariffs on India
sugar production and farming issues
sugar production statistics India
sugarcane farmers meeting
sugar production and consumption India
Marathi News Esakal
www.esakal.com