Sugar Price Hike in India : साखरेचे दर ९० रुपयांवर जाणार? भारतावर आयात करण्याची वेळ; ऐण सणासुदीत गोड पदार्थांच्या किंमती वाढणार, सर्वसामान्यांना फटका

India Sugar Import : साखरेचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून ऐन सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन दिवसांत साखरेच्या दरात तब्बल १५ रुपयांनी वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ६५ रुपयांच्या पुढे पोहोचला आहे. आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवासह विविध सण-समारंभ असल्याने साखरेची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..नव्या साखर हंगामाला सुरुवात होण्यास दोन ते तीन महिने असतानाच देशातील साखरेच्या बाजारपेठेत दरवाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. परिणामी चहा, मिठाई, पेढे, लाडू यांसह गोड पदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. साखरेचा घाऊक दर तीन दिवसांत १५ रुपयांनी वाढला आहे. १९ ऑगस्ट रोजी प्रतिकिलो ५९९ रुपये असलेला दर २० ऑगस्टला ६२६ रुपयांवर पोहोचला. पुढील काळात हा दर ६७० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारातील साखरेचा दरही ९० रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे..केंद्राकडून १० लाख टन साखर आयातीचा निर्णयदरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारातील तुटवडा आणि वाढते दर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखरेची आयात झाल्यानंतर बाजारातील पुरवठा वाढून दर नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा आहे. देशात यंदा साखरेचे उत्पादन सुमारे २८० लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत वार्षिक गरज सुमारे २७० लाख टन आहे. उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक असतानाही बाजारातील साखरेचे दर वाढत असल्याने आयातीचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे..Filter Coffee with Sugar : साखर घालून फिल्टर कॉफी प्यावी का?.सणासुदीत गोड पदार्थ महागणार?आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई, पेढे, लाडू तसेच इतर गोड पदार्थांना मोठी मागणी असते. साखरेच्या दरात अशीच वाढ सुरू राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम मिठाईच्या किमतींवर होणार आहे. त्यामुळे सणासुदीत गोड पदार्थ खरेदी करताना ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे..आयातीचा निर्णय का?देशात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असतानाही बाजारातील उपलब्धता आणि मागणी यामध्ये तात्पुरता ताण निर्माण झाल्याने दर वाढल्याचे चित्र आहे. दरवाढ रोखण्यासाठी आणि बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्राने १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आयातीनंतर साखरेचे दर कितपत नियंत्रणात येतात, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.