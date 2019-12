भाजपने 'सबका साथ' नाही 'सबका सर्वनाश' केला; ममता बॅनर्जी भडकल्या!

कोलकता : सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून आक्रमक झालेल्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी (ता.18) पुन्हा एकदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली आहे.

यावेळी त्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक भूमिका घेत ''तुम्ही हा कायदा पश्‍चिम बंगालमध्ये कसा लागू करता ते मी पाहते. भाजपने 'सबका साथ, सबका विकास' नाही, तर सबका सर्वनाश केला आहे,'' अशी घणाघाती टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.

सोमवार आणि मंगळवार या दोन लागोपाठ दिवशी आंदोलन केल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारीही हावडा मैदानावरून रॅली काढली. या रॅलीत बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली.

यावेळी ममता म्हणाल्या, की केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे काम हे आग विझवण्याचे असते. मात्र, नागरिकत्व कायद्यावरून त्यांनी देशामध्ये आग लावण्याचे काम केले आहे. कायद्यात आवश्‍यक बदल करा आणि देशाला जळू देऊ नका, असे आवाहन त्यांनी शाह यांना केले आहे.

तसेच, भाजप संपूर्ण देशाला ताब्यात घेऊन पाहत आहे. पण आम्ही तस होऊ देणार नाही. अमित शहा म्हणतात की, आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मग तुम्ही आधार कार्डसोबत सर्व काही का जोडत आहात, असा सवालही ममतांनी केला आहे.

West Bengal CM in Kolkata: You (Amit Shah) are Home Minister of the country not only a BJP leader, please maintain peace in the country. You have not done 'sabka saath, sabka vikas' but 'sabke saath sarvanash'. Withdraw CAA & NRC, or else I will see how you implement it here. pic.twitter.com/ZqWFw4a6re

— ANI (@ANI) December 18, 2019