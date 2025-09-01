TET बंधनकारक! प्रमोशन नाहीच, नोकरीही सोडा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, फक्त 'या' शिक्षकांना दिलासा

शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणं आता शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असेल तरच शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येईल किंवा त्यांना पदोन्नती मिळेल. निवृत्तीला फक्त पाच वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट दिली जाईल..ना ओटीपी, ना लिंक तरीही हॅकिंग, Whatsappचा युजर्सना इशारा; लगेच अपडेट करा.न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठासमोर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, ज्यांची निवृत्ती पाच वर्षांवर आलीय ते कोणत्याही टीईटीशिवाय त्यांचा सेवाकाळ पूर्ण करू शकतील. मात्र पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा बाकी असलेल्यांना टीईटी उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे. जर ते टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन टर्मिनल बेनिफिट्स घ्यावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय..VIDEO VIRAL : मरेपर्यंत मराठी बोलणार नाही, पनवेलमध्ये भाषेवरून राडा; हिंदी भाषिकाने म्हटलं, महाराष्ट्राचा आदर पण.....राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेनं २०१०मध्ये पहिली ते आठवी पर्यंत शिकवण्यासाठी किमान योग्यता निश्चित केली होती. त्यानंतरच टीईटीला शिक्षक भरतीसाठी बंधनकारक केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता टीईटीची अट बंधनकारक केली जाणार आहे..महाराष्ट्र, तामिळनाडुसह वेगवेगळ्या राज्यातून टीईटी संदर्भात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण नसेल तरी शिक्षक म्हणून कायम रहावे का आणि पदोन्नती मिळावी का असे प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना टीईटी बंधनकारक केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.