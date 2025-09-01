देश

TET बंधनकारक! प्रमोशन नाहीच, नोकरीही सोडा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, फक्त 'या' शिक्षकांना दिलासा

Supreme Court On TET : शिक्षक पात्रता चाचणी सर्व शिक्षकांना बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. जर टीईटी उत्तीर्ण नसतील तर अशा शिक्षकांना पदोन्नती तर नाहीच पण त्यांना नोकरी सोडावी लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
सूरज यादव
Updated on

शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणं आता शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असेल तरच शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येईल किंवा त्यांना पदोन्नती मिळेल. निवृत्तीला फक्त पाच वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट दिली जाईल.

