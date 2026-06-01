Supreme Court: कायद्याचा हेतू वेश्यांना गुन्हेगार ठरवणं नाही, तर तस्करी आणि शोषण रोखणं आहे, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

७० वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या १९५६ च्या अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यावरील आपल्या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कायद्याचा उद्देश वेश्याव्यवसाय पूर्णपणे नाहीसा करणे किंवा त्याला गुन्हेगारी ठरवणे हा नाही, तर त्याचे व्यापारीकरण, मानवी तस्करी आणि शोषण करणाऱ्या जाळ्यांवर बंदी घालणे हा आहे. .न्यायालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी सभ्यता आणि सामाजिक सुव्यवस्था राखणे, तसेच महिलांचे शोषण रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने असे नमूद केले की, कायद्याचा (अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायदा १९५६) प्राथमिक उद्देश वेश्याव्यवसायावर एक संघटित व्यवसाय म्हणून आणि त्याच्याशी संबंधित शोषणकारी यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. .न्यायालयाने म्हटले की, जे लोक या व्यवसायाचा व्यावसायिक फायदा घेतात, त्यांना आळा घालणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना केवळ शिक्षा देणे हा त्याचा उद्देश नव्हता. वेश्यागृहांमधून सुटका केलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या ऐतिहासिक संदर्भाचेही परीक्षण केले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला महिला आणि मुलींची तस्करी ही एक व्यापक समस्या होती. त्या काळातील समाज वेश्याव्यवसायाला एक अनैतिक कृत्य मानत असे..न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी लिहिलेल्या २९८ पानांच्या निकालात म्हटले आहे की, कायद्यातील कलम ७ आणि ८ हे सर्वसाधारण नियमाला अपवाद आहेत. कलम ७ नुसार सार्वजनिक ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था किंवा अधिसूचित क्षेत्रांजवळ वेश्याव्यवसाय करणे शिक्षेस पात्र आहे, तर कलम ८ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी गिऱ्हाईकांना आकर्षित करणे किंवा गिऱ्हाईकांना बोलावणे हा गुन्हा ठरतो..खंडपीठाने नमूद केले की, या तरतुदी सार्वजनिक सभ्यता, सामाजिक सुव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांची सोय राखण्याच्या उद्देशाने आहेत. त्यामुळे, हा कायदा विशिष्ट परिस्थितीत वैयक्तिक कृतींचे नियमन देखील करतो. याच सामाजिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमीमुळे कायद्याच्या शीर्षकात 'अनैतिक' या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. आयटीपीए हा प्रामुख्याने तस्कर, दलाल आणि शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना शिक्षा देण्यासाठी नाही..सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते वेश्याव्यवसायाला सरळसरळ गुन्हेगारी ठरवत नाही किंवा तो पूर्णपणे अनियंत्रित ठेवण्याचे समर्थनही करत नाही. कायद्याचा मुख्य उद्देश वेश्याव्यवसायाच्या प्रत्येक कृत्याचा निषेध करणे हा नसून, शोषण आणि व्यावसायिक शोषण रोखणे हा आहे. निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग कायद्यातील वेश्यागृहाच्या व्याख्येसंबंधी होता. .न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादी स्त्री उदरनिर्वाहासाठी स्वतःच्या घरात, इतर कोणत्याही स्त्रीच्या सहभागाशिवाय आणि कोणत्याही दलाल, मध्यस्थ किंवा बाहेरील व्यक्तीच्या सहभागाशिवाय वेश्याव्यवसाय करत असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने असे निवासस्थान वेश्यागृह मानले जाणार नाही. केवळ एक स्त्री राहत असलेले घर, ती तिथे आपला उदरनिर्वाह करत आहे या कारणास्तव, वेश्यागृह मानले जाऊ शकत नाही. या विवेचनामुळे आयटीपीएच्या (ITPA) कायदेशीर मर्यादा आणि खरा उद्देश स्पष्ट होतो.