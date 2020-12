कोरोना रुग्णाच्या घरासमोर पोस्टर लावू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली : सुप्रिम कोर्टाने आज बुधवारी कोरोना व्हायरस प्रतिबंध नियमांसंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, कोरोना व्हायरसने संक्रमित रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर तसेच साईनेज लावू नयेत. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करून सुप्रिम कोर्टाने बुधवारी आदेश असे दिले आहेत की, कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रूग्णांच्या घराबाहेर कोणतेही चेतावणी निर्देशक पोस्टर लावू नयेत. केंद्र सरकारने दिलेल्या दिशानिर्देशात अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याच्या कोणत्याही प्रकाराचा उल्लेख नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Supreme Court says that affixing posters by State Government authorities outside the homes of #COVID19 patients, divulging their identities, is not required unless there is a direction from a competent authority. pic.twitter.com/gcFYBsesgV