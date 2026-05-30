TET वर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम शब्द; लाखो शिक्षकांसाठी धक्कादायक की दिलासादायक निर्णय? राज्य सरकारची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मधील आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्या आहेत. या निकालात इन-सर्व्हिस शाळा शिक्षकांना सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेषाधिकार वापरून न्यायालयाने या शिक्षकांसाठी टीईटी पूर्ण करण्याची मुदत एक वर्ष वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत केली आहे..न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध राज्य सरकार प्रकरणातील निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांच्या याचिका नाकारल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूळ निकालात कोणतीही स्पष्ट त्रुटी आढळली नाही..शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य करण्याचा निकालमूळ निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, सेवेत असलेले आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी पाच वर्षांहून अधिक काळ शिल्लक असलेले शिक्षक यांना १ सप्टेंबर २०२५ पासून दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना सेवा सुरू ठेवण्याचा अधिकार राहणार नाही. तसेच पदोन्नतीसाठीही टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक ठरवण्यात आले होते.याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, २००९ च्या बाल अधिकार शिक्षण कायद्याच्या (आरटीई) पूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांवर हा कायदा लागू करता येणार नाही. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) कायद्याच्या कलम १२-ए आणि २०१० च्या अधिसूचनेचा हवाला देत सांगितले की, विद्यमान शिक्षकांना टीईटी पास करण्यापासून सूट मिळाली आहे. याशिवाय, सेवेमध्येच अचानक नवीन अटी लादणे ही सेवाशर्तींमध्ये अनुचित बदल असल्याचे त्यांचे मत होते..न्यायालयाचे स्पष्ट मतया सर्व युक्तिवादांना फेटाळताना न्यायालयाने आरटीई कायद्याच्या कलम २३ चा संदर्भ दिला. या कलमात आरटीई लागू होण्याच्या वेळी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही निश्चित कालावधीत न्यूनतम पात्रता प्राप्त करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. न्यायालयाने सांगितले की, कलम २३(१) मध्ये 'कोणतीही व्यक्ती' असे म्हटले असले तरी कलम २३(२) च्या प्रावधानांमध्ये 'शिक्षक' आणि 'प्रत्येक शिक्षक' असे शब्द वापरून विधिमंडळाने विद्यमान शिक्षकांनाही पात्रता प्राप्त करण्याची जबाबदारी दर्शवली आहे.२०१७ च्या दुरुस्तीचा उल्लेख करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही दुरुस्ती केवळ पात्रता न मिळालेल्या शिक्षकांसाठी मुदत वाढवणारी होती. त्यात कोणतीही पूर्वलक्षी अयोग्यता निर्माण केली नव्हती. एनसीटीई कायद्यातील प्रावधानांचा विचार करताना न्यायालयाने नमूद केले की, पहिले प्रावधान केवळ पात्रता नसल्याच्या एकमेव कारणावर शिक्षकांना काढून टाकण्यापासून संरक्षण देते, तर दुसरे प्रावधान आरटीई किंवा एनसीटीई अंतर्गत निश्चित केलेल्या कालावधीत पात्रता मिळवणे अनिवार्य करते..विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्ययाचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते की, निकालाची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास मोठ्या संख्येने शिक्षक बेकार होतील आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. न्यायालयाने या चिंतेची दखल घेतली, मात्र आरटीई कायदा बालकेंद्रित असल्याचे अधोरेखित केले. "शिक्षकांच्या सेवेचा भार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या भवितव्यावर पडता कामा नये," असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.आरटीई कायदा लागू होऊन १५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि २०१७ च्या दुरुस्तीला जवळपास एक दशक उलटले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. मात्र, अचानक मोठ्या संख्येने शिक्षक गमावल्याने शैक्षणिक व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून न्यायालयाने मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आता इन-सर्व्हिस शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करावे लागेल..टीईटी परीक्षा नियमित घेण्याचे निर्देशन्यायालयाने राज्य सरकारे आणि संबंधित प्राधिकरणांना टीईटी परीक्षा नियमितपणे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शक्यतो वर्षातून दोन वेळा, सुमारे सहा महिन्यांच्या अंतराने परीक्षा घेण्यात याव्यात, जेणेकरून शिक्षकांना पुरेशा संधी मिळतील. ही मुदतवाढ ही केवळ एकदा देण्यात आलेली विशेष सवलत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुढे कोणतीही मुदतवाढ मागणी स्वीकारली जाणार नाही.थोडक्यात कोर्टाने काय म्हटलं?TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होणे सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी अनिवार्यच राहणार.TET सक्तीचा सुप्रीम कोर्टाचा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.पदोन्नतीसाठीही TET आवश्यक असेल.मात्र, शिक्षकांना दिलासा देत TET उत्तीर्ण होण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली.या मुदतीपर्यंत TET पास न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सेवेत राहण्याचा अधिकार गमवावा लागू शकतो.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही.